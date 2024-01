Reprodução: Alesp Morre Campos Machado, aos 84 anos

O ex-deputado Antônio Carlos de Campos Machado morreu aos 84 anos neste sábado (6). A informação, divulgada pela família, diz que o ex-parlamentar enfrentava um quadro grave de leucemia.

Formado em Direito, Campos Machado era advogado criminalista e foi deputado estadual de São Paulo por 8 mandatos, entre os anos de 1987 e 2023. Em 2022, ele se filiou ao Partido Social Democrático (PSD).

" É com a alma partida que temos a dolorosa missão de informar e lamentar profundamente o falecimento, no início desta manhã, do nosso grande líder Campos Machado, que lutou bravamente nos últimos dias contra um quadro grave de leucemia.

Neste momento de grande dor, pedimos orações e boas vibrações à sua Família, aos incontáveis Amigos e aos milhares de correligionários e admiradores.

A sua extraordinária trajetória pessoal, na advocacia e na política, que marcou gerações, não será esquecida, ao contrário, servirá, de agora em diante, como luzeiro para todos que sonham com uma sociedade mais justa e fraterna.

Atendendo seu último desejo, vamos todos nos irmanar para levar adiante a nossa Frente Cidadã, em uma grande corrente de fé e de união, pois o legado de um dos maiores líderes político-partidários do país será, de agora em diante, nossa bandeira de luta!

Aguardamos todos para a cerimônia de homenagens, a partir das 11 horas deste sábado, no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Que Deus abençoe a todos 🙏🏻 Wilma Campos Machado ".





Gilberto Kassab, presidente do PSD, lamentou a morte do deputado.

"Perdemos não apenas um querido amigo, mas uma lenda da política paulista e brasileira. Campos Machado foi o grande líder da Assembleia Legislativa nas últimas décadas e a política paulista em especial perde muito com a sua partida", escreveu o político.