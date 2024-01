Divulgação/NORAD Caça F-16

O Exército polonês informou nesta terça-feira (2) que enviou quatro de seus caças F-16 para proteger a região que faz fronteira com a Ucrânia, após ataques massivos da Rússia . Na semana passada, um míssil russo passou pelo território polonês, segundo informações da capital, Varsóvia.

"A fim de garantir a segurança do espaço aéreo polonês, dois pares de caças F-16 e um avião-tanque aliado foram colocados em ação", anunciou o Exército polonês em uma nota.



A Polônia é uma grande aliada da Ucrânia desde o início do conflito. O país é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia, e recebe milhares de refugiados desde a invasão russa, em fevereiro de 2022.

Na última semana de 2023, a Rússia realizou um intenso ataque contra a Ucrânia , deixando mais de 50 mortos, segundo a Administração Militar de Kiev (Kmva).

Nesta terça-feira, forças russas voltaram a atacar a Ucrânia com mísseis e drones, atingindo residencias e infraestruturas civis em todo o país. Segundo as autoridades ucranianas, ao menos cinco pessoas morreram e 112 ficaram feridas.

Até o momento, a guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou mais de 200 mil mortos e 400 mil feridos, segundo uma estimativa realizada pelos oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos.