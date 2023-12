KCNA - 12.08.2022 Kim Jong-un ordena aceleração de preparativos de guerra

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou a aceleração dos preparativos para uma eventual guerra, em meio a uma escalada da tensão com os Estados Unidos. De acordo com a agência de notícias estatal do país, a KCNA, a ordem foi feita por Kim nesta quinta-feira (28) aos militares, à indústria de material bélico e ao setor de armas nucleares.



Em reunião do partido do governo sobre as orientações políticas para o próximo ano, Kim também disse que o país vai expandir sua cooperação estratégica com países "anti-imperialistas independentes".

"Ele (Kim) estabeleceu as tarefas militantes para o Exército Popular e a indústria de materiais bélicos, armas nucleares e setores de defesa civil para acelerar ainda mais os preparativos de guerra", diz a mídia estatal norte-coreana.

A Coreia do Norte tem expandido relação com a Rússia, enquanto os Estados Unidos acusam o país de fornecer equipamento militar para Moscou usar na guerra contra a Ucrânia.



No último dia 17, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance. O teste aconteceu depois dos EUA enviarem um submarino nuclear a uma base naval na Coreia do Sul.