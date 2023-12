Ansa Houve bombas de gás lançadas em protesto

Uma manifestação com cerca de 250 estudantes terminou em confusão nesta sexta-feira (22) em Roma, quase em frente ao Palácio Montecitorio, sede do governo italiano.

Jovens de coletivos dos liceus romanos marcaram o protesto para as 17h (horário local) contra as instituições e seu "silêncio sobre os problemas dos estudantes".

A tensão com as forças de ordem começou quando os jovens tentaram fazer uma passeata que não foi previamente autorizada.

Ao tentar marchar em direção à Câmara dos Deputados, se depararam com um cordão de agentes fechando a entrada da Piazza del Parlamento.

A situação se resolveu, mas antes foram lançadas bombas de gás lacrimogêneo e garrafas.

"Pedimos escuta às autoridades do nosso país. Seu tempo acabou, agora é o nosso", disseram os jovens.

Segundo as forças de ordem, não houve feridos, mas os estudantes denunciaram que a ação foi violenta.

"Não fomos agressivos, um policial se lançou contra nós meninas. Minha amiga levou golpes de cassetete na cabeça, precisou colocar gelo", disse uma jovem.

A oposição ao governo manifestou apoio aos estudantes.

"Realmente não tinha outro jeito de fazer frente aos estudantes do que usar cassetetes? Pedimos explicações imediatas do governo sobre o que aconteceu", disse o deputado do antissistema Movimento 5 Stelle (M5S), Antonio Caso.