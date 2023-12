Ricardo Lázaro Soriano / Flickr - 12.04.2011 Palácio de Versalhes foi evacuado nesta quarta-feira após nova ameaça de bomba

O Palácio de Versalhes, um dos monumentos da França, precisou ser evacuado na manhã desta quarta-feira (20) após uma ameaça a bomba. Essa é a oitava vez em dois meses que o local é alvo de ameaças.

Segundo as autoridades, cerca de dois mil visitantes precisaram deixar o local após as suspeitas da entrada da bomba no palácio. A polícia foi acionada para fazer uma varredura no local, mas nada foi encontrado.

“Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes está evacuando os visitantes e reabrirá assim que as verificações forem concluídas. Obrigado pela sua compreensão”, declarou o Palácio do Versalhes.

O local foi reaberto ao público por volta das 13h no horário local (9h em Brasília). Até o momento, não há suspeitos pelas ameaças.

“As verificações estão feitas, e os visitantes poderão voltar a entrar no Palácio em breve”, afirmou a administração do palácio pelo X.

Em outubro, o Palácio de Versalhes precisou ser evacuado sete vezes em oito dias após diversas ameaças a bombas. A polícia e o governo francês investiga quem são os autores das ameaças e as relações deles com outros ataques terroristas na França nos últimos anos.