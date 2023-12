Reuters Ataques no Mar Vermelho são coordenados pelos houthis, grupo xiita do Iêmen apoiado pelo Irã.

Em meio a ataques da milícia houthis do Iêmen no Mar Vermelho, os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (19) uma força-tarefa para proteger os navios mercantes na rota.

Nas últimas semanas, o grupo armado iemenita lançou drones contra embarcações que trafegavam no Mar Vermelho. Os houthis vivem um conflito contra o governo do Iêmen desde 2014 e apoiam o Hamas em uma guerra que parece se expandir para além de Gaza..

"A recente escalada nos ataques inconsequentes dos houthis, originados do Iêmen, ameaça o livre fluxo de comércio, põe em perigo marinheiros inocentes e viola a lei internacional. O Mar Vermelho é uma via naval crítica que foi essencial para a liberdade de navegação e é um corredor comercial de peso que facilita o comércio internacional", disse o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em comunicado.

Inicialmente, a informação é que a Operação Guardião da Prosperidade será composta por 10 países. Além dos EUA, os países envolvidos são Bahrein, Canadá, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido e Seychelles.

A preocupação dos Estados Unidos em relação à segurança da rota se deve à relevância estratégica do Mar Vermelho, visto que cerca de 12% do comércio global passa pelo trajeto. É possível que o prejuízo causado por esses ataques acabe gerando impacto no preço do petróleo.