Reprodução / CNN Brasil - 10.12.2023 Javier Milei faz primeiro discurso como presidente da Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, falou em “sanções severas” contra manifestantes que bloquearem ruas no país.

Segundo o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, "por instrução do presidente e contemplando o conceito de 'dentro da lei tudo, fora da lei nada'", vai anunciar um "protocolo para a manutenção da ordem pública" às 16h45 desta quinta-feira (14).

A mensagem é um recado aos “piqueteiros”, grupos formados majoritariamente por pessoas sem emprego que fecham as vias argentinas para protestar. No último domingo (10), durante seu discurso de posse, Milei afirmou que quem bloqueia as ruas não recebe benefício social.

O plano, segundo Adorni, "incluirá sanções severas a todos aqueles envolvidos em impedir a livre circulação dos argentinos". De acordo com o porta-voz, "isso inclui quem bloqueia, quem transporta, quem organiza e quem financia".

Lideranças dos grupos “piqueteiros”, composto por trabalhadores desempregados ou de baixa renda, anunciaram um grande protesto contra Javier Milei na próxima quarta-feira (20), junto a centrais sindicais da Argentina. A data relembra os 22 anos das manifestações que tomaram o país na crise de 2001, que levou à renúncia de Fernando de la Rúa.