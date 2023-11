Reprodução Youtube / Todo Noticias Candidata à presidência da Argentina Patricia Bullrich

A ex-candidata presidencial Patricia Bullrich será ministra de Segurança do governo do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, a partir de 2024. Ela foi adversária de Milei no primeiro turno, mas, no segundo pleito, apoiou o deputado libertário. A informação é do jornal La Nación.

Analistas políticos locais avaliam que Bullrich e o ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019) ganharão espaço na futura administração de Milei por terem sido peças fundamentais para a eleição do ultradireitista.

A candidata teve 23% dos votos no primeiro turno, enquanto Milei teve 29,9%. Seu apoio foi fundamental para o resultado das eleições em que o ministro da Economia Sergio Massa foi derrotado.

Também estão sendo convocados colaboradores do também ex-candidato presidencial Juan Schiaretti, o peronista que em breve deixará o governo da província de Córdoba.

Nesta quinta-feira (23), Milei precisou cancelar uma viagem para os Estados Unidos por tensões a respeito da formação do futuro gabinete. As discussões seguirão pelos próximos dias. Milei precisa formar maioria no Parlamento e, para isso, além de Macri e Bullrich, deverá conquistar o respaldo de governadores peronistas e antiperonistas.

Entre as polêmicas, está a desistência do economista Emilio Ocampo da sua nomeação como futuro presidente do Banco Central. Ele é o autor de uma das propostas de Milei para a economia, a de dolarizar a moeda. Milei também declarou que fecharia o BC, se eleito.

A saída do economista da equipe que comandará o BC esteve relacionada aos rumores sobre o nome de Luis Caputo como futuro ministro da Economia. Ele é contrário ao plano de dolarização.