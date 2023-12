Reprodução: Flipar A medida começa a valer a partir do dia 20 de dezembro, e se estende até o dia 7 de janeiro de 2024

A Organização adas Nações Unidas (ONU) anunciou que a sede, localizada em Genebra, ficará fechada temporariamente por falta de dinheiro. Segundo a instituição, o pagamento das contribuições que os países precisam fazer à instituição estão em atraso. Com isso, a sede da ONU ficará fechada a partir do próximo dia 20 de dezembro, e deverá abrir novamente apenas no dia 7 de janeiro de 2024.



A decisão foi anunciada em um documento que circula entre os funcionários. A ação demostra uma crise da Organização, que é constantemente criticada pelo imobilismo perante as guerras em Gaza, Ucrânia e Iêmen, por exemplo.

O prédio em Genebra é apenas um dos diversos escritórios da ONU espalhado pelo mundo. Entretanto, é o principal, onde fica localizado o centro nevrálgico do trabalho humanitário e de direitos humanos. Já as decisões políticas e de secretariados fica a cargo das reuniões feitas em Nova York.

Com o fechamento temporário, os funcionários deverão exercer suas funções de forma remota, emulando os costumes que tinham no período da pandemia. Sobre suas operações, entretanto, a ONU afirma que continuarão intactas.

Essa não é a primeira medida de contensão de gastos tomada pela instituição. Em outubro, a sede começou uma ação para economia de energia, sendo justificado como "ações para garantir a continuidade de nossas atividades obrigatórias de apoio à paz, aos direitos e ao bem-estar".

"Em resposta a um déficit orçamentário na ONU em Genebra, resultante dos altos preços da energia e agravado pelo impacto da atual crise de liquidez, estamos atualmente intensificando nossos esforços de conservação de energia", dizia o comunicado emitido pela Organização. Dentre as medidas, estavam o desligamento das escadas rolantes e a redução de iluminação externa. As estações de recarga dos carros elétricos também foram desativadas até segunda ordem.

Outra medida de contensão foi o desligamento do aquecimento da instalação, sendo decidido o máximo de temperatura de 20,5ºC.