Tânia Rêgo/Agência Brasil - 24.08.2023 Rio de Janeiro pode ter mais de 5% do território inundado

As cidades de Santos (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) podem ter mais de 5% dos seus territórios inundados até o fim do século por conta do aumento do nível do mar, levando em consideração o pior cenário de aquecimento global, de acordo com relatório divulgado nesta terça-feira (28) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Laboratório de Impacto Climático (CIL, na sigla em inglês).



No caso de Santos, o risco é ainda maior que no Rio de Janeiro, com inundação chegando a 5% do território entre 2040 e 2059, e alcançando até 10% em 2100. Segundo o relatório, 73 milhões de pessoas devem ser impactadas pelo aumento do nível do mar em todo o mundo até o final do século.

Esses dados levam em consideração os níveis mais elevados de aquecimento global, que fariam com que 160 mil quilômetros quadrados de terras costeiras fossem inundados em todo o mundo. Se acordo com o levantamento, porém, uma "ação concertada para reduzir as emissões globais e colocar o mundo no caminho certo para limitar o aquecimento abaixo dos 2 graus Celsius" é capaz de preservar 70 mil quilômetros quadrados dessas terras.

"Essas projeções não são conclusões precipitadas; em vez disso, podem ser um catalisador para a ação", afirma Hannah Hess, diretora associada do Laboratório de Impacto Climático. "Ações rápidas e sustentadas para reduzir as emissões afetarão a rapidez e o grau de impacto das comunidades costeiras. A redução das emissões não só mitiga os riscos, mas também nos dá mais tempo para responder proativamente e nos prepararmos para a subida dos mares", completa.

Além do Brasil, costas de países da América Latina, África e Sudeste Asiático podem ser impactadas pelo aumento do nível do mar. Mais de 5% de terras de países inteiros e territórios insulares podem ser inundados - é o caso de Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Maldivas, Ilhas Marshall, Ilhas Turks e Caicos, Tuvalu e Seychelles.

"Os efeitos da subida do nível do mar colocarão em risco décadas de progresso do desenvolvimento humano em zonas costeiras densamente povoadas", afirma Pedro Conceição, Diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD. "O deslocamento de milhões de pessoas e a perturbação da atividade econômica nos principais centros empresariais poderão introduzir novos elementos de instabilidade e aumentar a concorrência pelos recursos. A nossa nova investigação do PNUD e do Laboratório de Impacto Climático é mais um lembrete aos decisores que vão para a COP28 de que o momento de agir é agora", completa.



Veja as cidades que podem ter mais de 5% de seu território inundado até 2100: