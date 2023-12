Reprodução/redes sociais A jovem está desaparecida desde o dia 20 de novembro

A Polícia de Washington D.C., nos Estados Unidos, informou que está investigando o desaparecimento de uma brasileira de 17 anos. Manuela Cohen foi vista pela última vez saindo de casa no dia 20 de novembro, por volta das 16h.



Nas redes sociais, os familiares de Manuela informaram que a jovem havia mandado uma mensagem aos pais no dia 21 de novembro, informando que estava em Baltimore, Maryland. A região fia a cerca de 50 quilômetros de Washington.

Segundo os pais, a jovem disse que precisava de espaço, e que estava com amigos. Eles ainda afirmam que as pessoas com quem a filha estava eram desconhecidos por eles. Essa foi a última mensagem enviada pela adolescente.

A polícia da capital norte-americana publicou no Twitter/X a descrição de Manuela: uma menina de 1,68m, cabelos loiros e olhos verdes. As autoridades ainda informaram que a jovem usava um casaco verde escuro, blusa preta e calça de moletom vermelha na última vez em que foi vista.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se pronunciou sobre o caso através de uma nota. Nela, a pasta afirma que está à disposição para auxiliar a família por meio do Consulado-Geral do Brasil em Washington D.C. Mais informações sobre o caso foram vetadas de serem passadas, seguindo a determinação da lei que proíbe detalhes específicos sobre o caso.