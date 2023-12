Reprodução Twitter Haitham Khuwajari

O governo de Israel informou neste domingo (3) que localizou e matou Haitham Khuwajari, comandante do Batalhão Shati do Hamas , num ataque aéreo. Segundo o Exército de Israel, ele seria um dos responsáveis pela realização de ataques do Hamas em 7 de outubro ao território israelita.

Daniel Hagari disse durante uma conferência de imprensa que Khuwajari foi morto num ataque nas proximidades do campo de refugiados de Al-Shati, fora da cidade de Gaza.

Os militares israelitas afirmaram ainda que continuarão as operações nas proximidades do campo de refugiados de Al-Shati e “eliminariam cada um dos comandantes que comandam a área sob o seu controle, como [o exército] fez ontem”.

Bombardeios continuam

Várias pessoas morreram depois que ataques aéreos israelenses atingiram duas casas na cidade de Rafah durante a noite, segundo a agência de notícias Wafa.

Dezenas de pessoas também ficaram feridas nos ataques que atingiram edifícios residenciais pertencentes à família al-Hams no campo de refugiados de Yabna e à família al-Bawab no bairro de al-Jeneina, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Anteriormente, os militares israelitas anunciaram que expandiram a operação terrestre em todo o território, mas com mais foco no sul.

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras nove ficaram feridas depois que um ataque israelense atingiu o portão norte do Hospital Kamal Adwan, em Jabalia.

Fontes do hospital disseram à agência de notícias Wafa que crianças e mulheres estavam entre as vítimas.

Mais de 10 mil palestinos deslocados procuram abrigo no complexo hospitalar depois de fugirem das suas casas no norte de Gaza.

Fontes do hospital também disseram que mais de 35 corpos de vítimas de bombardeios ainda estão no hospital esperando para serem enterrados devido ao intenso bombardeio. Pelo menos 99 corpos chegaram ao hospital desde a manhã de domingo.