Reprodução/redes sociais Sereia ficou com a cauda presa

Uma mulher que performa como sereia em uma shopping em Randburg, na África do Sul, quase se afogou durante uma de suas apresentações. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver ela rapidamente retirando a cauda e nadando até a superfície.



O caso aconteceu no último sábado (25). No vídeo, a sereia aparece sorrindo e mandando beijos para a audiência. Quando ela tenta nadar pelo tanque, porém, percebe que sua cauda ficou presa no cenário. Ela, então, rapidamente empurra a cauda para fora do corpo. Assista:

Através do TikTok, Gabriela Green-Thompson Kay, a sereia do vídeo, conta que retirar a cauda é uma das técnicas usadas por ela e outras sereias em situações extremas.



Segundo Gabriela, ela normalmente consegue segurar a respiração por mais tempo embaixo d'água, mas o susto de perceber a cauda presa a fez perder o ar. "Eu entrei um pouco em pânico e perdi o ar logo no início. Então, eu sabia que eu não teria tempo o suficiente para alguém chegar até mim", explica ela.



Gabriela garante que o trabalho é seguro e que as sereias estão sempre de olho umas nas outras. "Nós somos em quatro sereias no tanque, e apenas uma ou duas descem ao mesmo tempo. Nós estamos sempre olhando umas às outras", afirma. "Tudo é seguro, nós não assumimos riscos, nós garantimos que estamos a salvo em todos os momentos", completa.