Reprodução/Youtube Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (30), que o Qatar tem um papel importante na mediação da guerra entre Israel e o Hamas . O mandatário realizou a abertura do Fórum Econômico Brasil-Qatar, em Doha.

“O Qatar é um ator diplomático relevante graças a sua política externa de perfil ativo e independente. É um interlocutor-chave em vários temas de amplitude regional e global. Neste momento, em que a guerra volta a assolar o Oriente Médio, o Qatar volta a desempenhar papel central em prol da paz no conflito Israel-Palestina”, disse Lula.

Em Doha, Lula também irá se reunir com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Para o presidente brasileiro, o Qatar é uma grande porta de entrada para negócios com o Oriente Médio e que também está interessado em realizar investimentos no Brasil.

“Os empresários brasileiros acreditam no potencial do Qatar e no futuro de seus negócios. Esse interesse encontra respaldo na forte complementaridade entre nossas economias”, disse o petista.

Nos últimos dais, Lula já esteve na Arábia Saudita para participar da mesa redonda Brasil-Arábia Saudita. Ele está em Doha no momento e deve seguir ainda para Dubai, nos Emirados Árabes, onde estará presente para a COP28, Conferência do Clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

Depois, Lula vai para Berlim, na Alemanha, se reunir com o chanceler Olaf Scholz.

Neste ano, o presidente brasileiro já visitou 24 países e passou pouco mais de 60 dias no exterior.