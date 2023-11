Divulgação/Exército de Israel Bandeira do Estado Islâmico

Dois irmãos brasileiros foram presos em Málaga pela Guarda Civil da Espanha por ligação com o Estado Islâmico , grupo terrorista do Oriente Médio. Segundo a polícia, os homens usavam a internet para pregar radicalização e difundir propagando do grupo, incluindo manuais para a realização de atentados terroristas.



A Polícia Federal brasileira ajudou na apuração dos crimes. O FBI também colaborou na investigação, segundo a Guarda Civil, com detecção, identificação e neutralização dos irmãos.

A nota das autoridades espanholas ainda aponta que, com a colaboração da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).

Por meio de aplicativos de mensagens criptografadas, os irmãos divulgavam material favorável ao Estado Islâmico. Com eles foram encontrados vídeos de atividades terroristas realizadas em diferentes lugares do mundo, além de manuais para confecção de bombas, de envenenamento, cibersegurança, hackeamento.