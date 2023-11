Adnews Alexa com ciúmes? Amazon entra no ramo de chatbots

A Amazon , gigante da tecnologia e do comércio, iniciou no ramo dos chatbots com uma abordagem diferente. Durante o evento “AWS re:Invent 2023”, realizado nesta terça-feira (28), a divisão de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS) apresentou o Amazon Q, um assistente de inteligência artificial generativa direcionado para o mundo corporativo, indo na contramão do seguimento popular das concorrentes como Microsoft e Google , com o ChatGPT e Bard , respectivamente.

A Amazon afirma que o principal diferencial do Q em comparação aos concorrentes é a segurança de dados. Durante o evento, Adam Selipsky, CEO da AWS, mostrou uma matéria destacando que a Microsoft restringiu o uso do ChatGPT dentro da empresa por “questões de segurança”.

Isso se deve ao fato de que o chatbot da OpenAI armazena boa parte dos dados do usuário, como conversas, informações de localização e endereço IP. Diante disso, muitas empresas proíbem o uso de IA generativa e é a partir dessa lacuna que o Amazon Q emerge como uma ferramenta inovadora no quesito segurança.

Em questão de usabilidade, o Amazon Q atua principalmente na automação de tarefas e análise de dados, podendo ser conectado a sistemas como Google Drive, Microsoft 365, Salesforce e outros. Por exemplo, uma empresa pode facilmente obter informações sobre estoque, vendas, perfis de consumo e outros tipos de indicadores através do chatbot.

Já sobre o nome da nova ferramenta, ele possui dois sentidos. O primeiro é um trocadilho com a palavra “question” (do inglês, “pergunta”), enquanto o segundo sentido se trata de uma alusão ao personagem Q, que fabrica gadgets e todos os dispositivos tecnológicos nas histórias do agente 007 do Serviço Secreto Britânico, James Bond.

Disponibilidade

O Amazon Q está disponível para qualquer pessoa ou empresa, independentemente do país. No entanto, os planos mensais ainda estão em dólares e, segundo informações do próprio site, o serviço funciona melhor para conversas em inglês, embora possa compreender e responder em vários idiomas. Atualmente, o chatbot está em versão prévia e oferece dois planos mensais com valores de US$ 20 e US$ 25, que correspondem respectivamente a R$ 98,06 e R$ 122,57 na cotação desta quarta-feira (29).

E como fica a Alexa?

Apesar do lançamento do chatbot , o Q não é o único sistema da Amazon a receber IA generativa, já que a assistente virtual da empresa, a Alexa, receberá, em 2024, uma atualização com IA generativa com o objetivo de proporcionar aos usuários uma dinâmica de uso mais natural e eficiente. Além disso, a atualização também permitirá o acesso a informações em tempo real e oferecerá um melhor controle dos aparelhos aos quais a assistente pode se conectar.

