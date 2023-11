Ricardo Stuckert/ PR Lula cumprimentando com príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um encontro diplomático nesta terça-feira (28) com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, durante sua viagem oficial ao Oriente Médio.

O encontro teve como cenário o Palácio Real Al Yamamah e foi seguido por uma reunião ampliada, incluindo ministros e autoridades de ambos os países.

O principal objetivo da viagem de Lula é atrair investimentos dos fundos árabes, financiados pela exploração de petróleo, para projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O encontro teve um episódio adiado em junho, quando Lula cancelou um jantar com o príncipe herdeiro, atribuindo o acontecimento à sua agenda intensa na Europa. No entanto, o compromisso foi agora concretizado, reforçando o interesse mútuo em estreitar laços diplomáticos e comerciais, segundo afirmam aliados.

Mohammad bin Salman, com 38 anos, desempenha um papel de liderança no país desde que foi nomeado primeiro-ministro no ano passado. O perfil do príncipe herdeiro e sua influência nas decisões sauditas tornam esse encontro relevante para ambas as nações.

Essa viagem internacional marca a primeira após uma cirurgia de Lula para colocar uma prótese, realizada dois meses antes. A condição de saúde do presidente demonstra uma recuperação bem-sucedida.





O itinerário da viagem inclui paradas em Doha, no Catar, e posteriormente em Dubai, onde Lula participará da COP28. A viagem será concluída em Berlim, Alemanha, no domingo.

Durante sua agenda internacional, Lula busca atrair investimentos estrangeiros, discutir a revisão do acordo Mercosul-União Europeia e abordar a complexa situação entre Israel e o grupo terrorista Hamas.