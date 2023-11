Reprodução/Instagram 19.11.2023 Javier Milei e Sergio Massa disputam segundo turno da eleição presidencial argentina

O horário de votação do segundo turno da eleição presidencial argentina, que ocorre neste domingo (19), encerrou às 18h com 76% de votos do eleitorado . As pessoas que ainda estavam na fila poderão votar.

O embate polarizado se dá entre o candidato de centro-esquerda e ministro da Economia, Sergio Massa, e o ultraliberal Javier Milei. Ambos têm alta rejeição da população argentina.

No exterior, Milei está levando a melhor e venceu, até o momento, na Itália, na Suécia, na Áustria, na Alemanha e na Espanha. Massa ficou à frente em Paris.

Para Paola Zuban, cientista política argentina, mestre em Comunicação Política, co-fundadora, sócia e diretora de pesquisa na consultoria Zuban Córdoba y Asociados, caso Massa ganhe "há possibilidade de manifestações do La Libertad Avanza [coligação de Milei]."

"No nosso último estudo, 38% das pessoas disseram que 'se Massa ganhar, é por fraude'", afirma a especialista com exclusividade ao Último Segundo. A cientista ainda explica que no país até às 21h não se pode publicar dados sobre os votos.

"A partir dessa hora, a Justiça Eleitoral começa a subir os dados no aplicativo Elecciones Argentina 2023, que se habilita a partir das 21h."





Polarização

Pesquisas divulgadas nas últimas semanas apontam uma disputa apertada com o país dividido entre os candidatos que prometem enfrentar a inflação argentina que está em níveis astronômicos. Em um ano, os preços subiram mais de 140%.

O governo brasileiro acompanha o processo com atenção, uma vez que a Argentina é seu principal parceiro comercial na América do Sul. Lula não esconde a preferência por Massa, e o presidente brasileiro já foi chamado de "ladrão" por Milei. A posse do novo presidente argentino será realizada em 10 de dezembro.