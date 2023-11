Reprodução/redes sociais Javier Milei e Sergio Massa disputam a presidência da Argentina

A Câmara Eleitoral da Argentina informou que às 14h deste domingo (19) cerca de 45% dos eleitores argentinos já haviam votado no segundo turno das eleições presidenciais no país. As urnas abriram às 8h e serão fechadas às 18h no horário local (o mesmo de Brasília).

Disputam o cargo Sergio Massa, ministro da Economia, e Javier Milei, economista ultraliberal que faz oposição ao governo. Ambos têm alta rejeição popular.

Pesquisas divulgadas nas últimas semanas apontam uma disputa apertada com o país dividido entre os candidatos que prometem enfrentar a inflação argentina que está em níveis astronômicos. Em um ano, os preços subiram mais de 140%.

O governo brasileiro acompanha o processo com atenção, uma vez que a Argentina é seu principal parceiro comercial na América do Sul. Lula não esconde a preferência por Massa, e o presidente brasileiro já foi chamado de "ladrão" por Milei. A posse do novo presidente argentino será realizada em 10 de dezembro.





Primeiro turno

No primeiro pleito, realizado em 22 de outubro, Sergio Massa (centro-esquerda), alcançou 36,55% dos votos. O ultraliberal Javier Milei teve 30,06%. A Argentina também escolheu 130 dos 257 integrantes da Câmara dos Deputados, e 24 dos 72 senadores naquele domingo.

No último debate, ocorrido no último dia 12, os candidatos entraram em conflito em relação ao Brasil, seu segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China, que também foi alvo de divergência.

Milei já defendeu que as relações com "países comunistas", como classifica o Brasil, devem ser restritas. Massa disse que a medida traria ainda mais desemprego para os argentinos e que "a política exterior não se pode ser regida por caprichos".