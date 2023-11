Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Destruição atinge toda a Faixa de Gaza

A agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) afirmou nesta segunda-feira (13) que ataques navais das Forças de Defesa de Israel atingiram diretamente uma pousada da ONU em Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, neste domingo (12) , causando "danos significativos".



Nenhuma vítima foi relatada, já que funcionários internacionais da ONU deixaram o edifício 90 minutos antes do ataque.

"Este recente ataque é mais uma indicação de que nenhum lugar em Gaza é seguro. Nem o norte, nem as áreas intermediárias e nem o sul. O desrespeito pela proteção das infraestruturas civis, incluindo instalações da ONU, hospitais, escolas, abrigos e locais de culto, é uma prova do nível de horror que os civis em Gaza vivem todos os dias", afirma o Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini.

O sul da Faixa de Gaza abriga centenas de milhares de palestinos que se deslocaram do norte, que vive uma invasão por terra de militares israelenses.

De acordo com estimativas da ONU, cerca de 1,5 milhão de pessoas deixaram suas casas desde o início da guerra, o que representa cerca de 70% de toda a população da Faixa de Gaza.

Os abrigos, escolas e demais instalações da UNRWA acolhem atualmente 780 mil pessoas, registrando superlotação. "A UNRWA compartilha as coordenadas de todas as suas instalações na Faixa de Gaza com as partes em conflito. As coordenadas da pousada internacional da ONU [atingida neste domingo] foram compartilhadas duas vezes, inclusive em 10 de novembro", diz a agência.



A UNRWA afirma que registrou danos em mais de 60 das suas instalações desde o início da guerra, sobretudo em escolhas que abrigam milhares de civis. 70% das instalações danificadas ficam ao sul de Wadi Gaza, nas zonas central e sul, incluindo Rafah e Khan Younis.