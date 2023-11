Reprodução/Instagram Hasan e sua família aguardam para sair de Gaza

O palestino-brasileiro Hasan Rabee, que integra o grupo de brasileiros que aguarda para sair da Faixa de Gaza , afirmou neste sábado (11) que a situação no enclave é pior do que as pessoas imaginam.



"A situação é muito ruim, muito complicada, mais do que vocês imaginam", disse ele em live realizada no Instagram. Hasan se disse esperançoso em deixar Gaza neste domingo (12), quando a passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, deve ser reaberta.

Hasan relata que não consegue encontrar alimentos em supermercados e nem tem tido acesso à ajuda humanitária. Além disso, ele afirma que não há energia elétrica "nem por um segundo" desde o início da guerra, e que falta gás de cozinha e água. "Estamos sem agua mineral há uma semana, estamos tomando água da torneira", afirmou ele.

Além da falta de itens básicos, Hasan também se queixou de muitos bombardeios israelenses. "Eu estou no sul [de Gaza], mas os bombardeios não param do mesmo jeito. É esse barulho [de aviões e drones israelenses] o dia inteiro, a gente nem consegue dormir. De repente é uma bomba caindo, a gente não sabe quando, não sabe onde", relatou Hasan.

"Vamos torcer e rezar para todos nós brasileiros conseguirmos sair amanhã, atravessar a fronteira", completou o palestino-brasileiro.



Hasan integra a lista de 33 brasileiros e familiares que foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza assim que as fronteiras forem reabertas. Ele deve deixar o enclave ao lado da esposa, a brasileira Dyana Salem, e das duas filhas, as palestino-brasileiras Celina e Lareen Rabee (foto acima). A família, que vive no Brasil, viajou para a Faixa de Gaza para encontrar os familiares de Hasan.



Além da família de Hasan, a lista de brasileiros contemplados para sair de Gaza conta com vários outros núcleos familiares. Dentre as 33 pessoas, quase a metade (15) são menores de idade, de acordo com lista divulgada pela Autoridade Geral de Travessias de Gaza.

Assim como Hasan, a maior parte da lista é composta por pessoas com dupla cidadania: no total, são 22 palestino-brasileiros. Duas pessoas (Dyana e outra mulher) são brasileiras. A lista conta, ainda, com nove palestinos que são parentes dos brasileiros que deixam Gaza - dentre estes, três são menores de idade.