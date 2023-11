Reprodução Instagram Protesto em Londres

Mais de 300 mil manifestantes saíram às ruas de Londres, no Reino Unido, neste sábado (11), para cobrar um cessar-fogo imediato na guerra entre o grupo armado palestino Hamas e as Forças Armadas de Israel, que já deixou mais de 11 mil mortos na Faixa de Gaza.



A contagem de manifestantes foi feita pela polícia metropolitana, que calculou com base na distância em que os populares cobriram às ruas. Eles formavam uma multidão que ia desde a embaixada dos Estados Unidos até o parque Hyde, o que dá cerca de cinco quilômetros.

A “Marcha Nacional pela Palestina” é mais uma das manifestações que ocorrem pelo mundo para mostrar apoio aos palestinos desde que Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza após os ataques do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro.

Segundo a polícia, manifestantes pró-Israel entraram em confronto com a polícia após uma semana de intenso debate sobre se deveria permitir que o evento em apoio aos palestinos ocorresse no Dia do Armistício, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial e comemora os mortos em ações militares.

A polícia disse que 82 contramanifestantes foram presos para “evitar uma violação da paz”.

