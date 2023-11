Instagram Túlio Lacerda, de 32 anos, morava nos Estados Unidos há 8 anos

Um brasileiro foi encontrado morto em uma cabine de um navio de cruzeiro, em Los Angeles , nos Estados Unidos. Túlio Lacerda, de 32 anos, é natural de Itaipé, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Além dele, o amigo Jason Aguirre, que embarcou junto com o mineiro, também estava morto na mesma cabine. Os corpos foram encontrados no dia 30 de outubro, após a equipe de bordo perceber que os turistas não estavam no desembarque.



Túlio e Jason estavam em uma viagem que saia da Califórnia , passava pelo México, e estava retornando ao ponto de partida, na costa norte-americana. Quando o navio atracou no porto, foi possível constatar a morte.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota enviada ao jornal G1, o caso está sendo acompanhado pelo Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles. Eles prestam assistência a família de Túlio, que está no Brasil.

Em casos de falecimentos de cidadãos brasileiros no exterior, os consulados brasileiros podem atuar prestando apoio e orientações gerais aos familiares, auxiliar no contato com os governos locais e coordenar a expedição dos documentos.

O mineiro morava nos Estados Unidos desde 2015. Túlio chegou a servir ao Exército Norte-americano durante três anos, quando finalizou os serviços no início de 2023. Ele estava na reserva militar. Neste ano, ele havia conseguido o greencard, recebendo a cidadania americana.

O corpo do jovem está nos Estados Unidos. Um amigo fez uma vaquinha online para trazer para o Brasil. A meta é conseguir arrecadar US$ 30 mil para pagar o translado. Até esta quinta-feira (09), já foram arrecadados US$ 25.673.

A causa da morte ainda segue sem respostas.