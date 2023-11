Bo yaser / Wikimedia Commons - 17.08.2009 mesquita Khaled Bem al-Walid teria sido destruída durante bombardeios em Gaza

Um novo bombardeio das tropas israelenses provocou a destruição da mesquita Khaled Bem al-Walid, um dos símbolos da cidade de Khan Yunes, no sul de Gaza, informaram fontes locais nesta quarta-feira (8).

O templo está localizado em um campo de refugiados e diversos veículos de emergência estão seguindo para a região.

Segundo relatos, no momento do ataque a mesquita estava aparentemente vazia.

Nesta quarta, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram ter matado Mohsen Abu Zina, chefe de armas e indústrias do Hamas. Segundo o Exército israelense, os militares continuam na Faixa de Gaza "para matar terroristas e a direcionar aeronaves para atacar infraestruturas terroristas".

"Como parte da sua função, Mohsen Abu Zina serviu como um dos principais criadores de armas do Hamas e foi um especialista no desenvolvimento de armas estratégicas e foguetes utilizados pelos terroristas do Hamas", disseram os militares em comunicado.

Desde o último dia 7 de outubro, Israel e o grupo fundamentalista islâmico protagonizam uma guerra, iniciada após o ataque surpresa do Hamas contra o país. O conflito já provocou a morte de 10.569 pessoas na Faixa de Gaza, sendo mais de 4 mil crianças, e 1,4 mil israelenses.