Divulgação/Governo Federal Brasileiros em Gaza

O grupo de 24 brasileiros e dez palestinos que buscam dar início à imigração no Brasil foi avisado que devem constar na lista de pessoas que deixará a Faixa de Gaza na quinta-feira (9). Eles estavam confiantes que sairiam do enclave na lista desta quarta (8), o que não ocorreu. As informações foram apuradas pela GloboNews, mas ainda não há uma confirmação oficial.

Mais de 600 pessoas com passaporte estrangeiros foram autorizadas a deixar o enclave palestino através da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, nesta quarta, sendo cidadãos de: Alemanha (75), Canadá (40), Estados Unidos (100), Filipinas (107), Romênia (51) e Ucrânia (228).



Apesar da promessa, os brasileiros já se frustraram uma vez. Na última semana, o chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou que o chanceler israelense, Eli Cohen, havia lhe garantido que até esta quarta-feira os brasileiros poderiam deixar a região, o que não se concretizou.

Nas redes sociais, o brasileiro Hasan Rabee, de 30 anos, que está na Faixa de Gaza aguardando a liberação, disse estar "confiante" com a saída do enclave.

Oficialmente, no entanto, o Itamaraty diz que “permanece realizando gestões para a repatriação de brasileiros em Gaza” e “não tem confirmação referente a prazos".

O possível adiamento pode ter ocorrido porque a passagem de Rafah ficou fechada no fim de semana, quando o Hamas voltou a atacar Israel.

Até o momento, cerca de 3.432 pessoas já conseguiram a liberação para deixar Gaza pela fronteira de Rafah:

1ª lista: cerca de 480 estrangeiros;

2ª lista: 576 estrangeiros;

3ª lista: 571 estrangeiros;

4ª lista: 599 estrangeiros;

5ª lista: 605 estrangeiros;

6ª lista: 601 estrangeiros.