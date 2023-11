Kobi Gideon, GPO - 26.10.2023 Visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à unidade Yalam do Corpo de Engenharia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou a possibilidade de um cessar-fogo na Faixa de Gaza , a menos que os reféns sejam libertados. Ele e o presidente dos Estados Unidos, Joe Bide, conversaram nesta segunda-feira (6).

"Não haverá cessar-fogo em Gaza sem a libertação dos nossos reféns”, respondeu Netanyahu à ABC News. "No que diz respeito a pequenas pausas táticas, uma hora aqui, uma hora ali. Já as tivemos antes, suponho, verificaremos as circunstâncias para permitir a entrada de mercadorias, bens humanitários, ou nossos reféns, reféns individuais, para sair. Mas não creio que haverá um cessar-fogo geral", completou.

Netanyahu continuou: “Acho que isso prejudicará o esforço de guerra. Irá prejudicar o nosso esforço para retirar os nossos reféns porque a única coisa que funciona com estes criminosos no Hamas é a pressão militar que estamos a exercer”.

O âncora perguntou se Netanyahu avaliaria uma pausa nos bombardeios se o Hamas concordasse com a libertação dos reféns. Segundo autoridades israelenses, 241 pessoas estão detidas pelo grupo militante.

“Haverá um cessar-fogo para esse fim”, respondeu Netanyahu.

A guerra completa um mês nesta terça-feira (7) e acumula quase 12 mil mortos, sendo 10 mil do lado palestino e 1.405 do lado israelita.

Biden e altos funcionários da administração americana têm pressionado Israel para pausas "humanitárias" temporárias nos combates, para que mais ajuda possa entrar em Gaza e mais civis possam escapar dos combates no enclave palestino.

Segundo a Casa Branca, nenhum acordo foi alcançado durante a conversa. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que o governo considera que as partes estão no “início desta conversa”.

Os EUA propuseram que a Faixa de Gaza fique sob controle internacional, por meio de uma coalizão de países árabes, até que possa ser retomado o controle pela Autoridade Palestina.

O primeiro-ministro indicou acreditar que Israel terá um papel a desempenhar em Gaza por um “período indefinido”. No mês passado, o Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, sugeriu que a fase final da era seria cortar “a responsabilidade de Israel pela vida na Faixa de Gaza” e estabelecer uma “nova realidade de segurança para os cidadãos de Israel”.

"Acho que Israel terá, por um período indefinido, a responsabilidade geral pela segurança, porque vimos o que acontece quando não a temos. Quando não temos essa responsabilidade pela segurança, o que temos é a erupção do terror do Hamas numa escala que não poderíamos imaginar."