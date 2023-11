Divulgação: Itamaraty Brasileiros de Gaza em Rafah, no Egito

O governo de Israel liberou neste sábado (4) mais 599 estrangeiros a saírem da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Os 24 brasileiros, no entanto, seguem fora da relação.



Ao todo, 366 cidadãos dos EUA irão deixar o enclave nessa nova listagem. Além deles, há britânicos (112), franceses (51) e alemães (50).

Para deixar a zona de guerra, é preciso uma negociação entre Israel, Egito, Hamas, Catar e EUA. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que os brasileiros poderão cruzar a passagem de Rafah até a próxima quarta-feira.

"O ministro Mauro Vieira falou hoje novamente ao telefone com o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Vieira reiterou as gestões pela liberação da passagem dos brasileiros retidos em Gaza, para que possam ser imediatamente repatriados, via Egito", informou o Itamaraty, também pelas redes sociais.

Ontem, Vieira havia falado com o chanceler egípcio, Sameh Shoukry, também na tentativa de agilizar a liberação de brasileiros pela fronteira do país.

A passagem de Rafah foi aberta pela primeira vez na última quarta-feira, desde então, nenhum brasileiro cruzou a fronteira.

Ao todo, 34 pessoas aguardam a liberação para cruzar a fronteira com o Egito, onde um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aguarda 24 brasileiros para repatriação e 10 palestinos que darão início à imigração no Brasil.