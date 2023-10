Paul Becker/Becker1999 - 12.10.2023 Protesto pró Palestina em Ohio, nos Estados Unidos

A paz no conflito Israel-Palestina já era difícil de alcançar antes do bárbaro ataque do Hamas em 7 de outubro e da resposta militar de Israel . Agora, parece quase impossível, mas sua essência está mais clara do que nunca: em última análise, uma negociação para estabelecer segurança para Israel de um lado e, do outro, um Estado palestino seguro.

Independentemente das enormes complexidades e desafios para alcançar esse futuro, uma verdade deveria ser óbvia para as pessoas decentes: matar 1.400 pessoas e sequestrar mais de 200, incluindo dezenas de civis , foi profundamente errado. O ataque do Hamas se assemelhava a um ataque mongol medieval em busca de massacre e troféus humanos - exceto que foi registrado em tempo real e publicado nas redes sociais. No entanto, desde 7 de outubro, acadêmicos ocidentais, estudantes, artistas e ativistas têm negado, justificado ou até mesmo celebrado os assassinatos cometidos por um grupo terrorista que proclama um programa genocida antijudaico. Parte disso está acontecendo às claras, parte por trás das máscaras de humanitarismo e justiça, e parte em código, mais famosamente "do rio ao mar", uma frase arrepiante que implicitamente endossa o assassinato ou a deportação dos 9 milhões de israelenses. Parece estranho ter que dizer: matar civis, idosos, até mesmo bebês, está sempre errado. Mas hoje, é preciso dizer.

Como pessoas educadas podem justificar tamanha insensibilidade e abraçar tamanha desumanidade? Muitas coisas estão em jogo aqui, mas grande parte da justificativas para matar civis está baseada em uma ideologia na moda, "descolonização", que, aceita literalmente, exclui a negociação de dois Estados - a única solução real para este século de conflito - e é tão perigosa quanto falsa.

Sempre me perguntei sobre os intelectuais esquerdistas que apoiaram Stalin e aqueles aristocratas simpatizantes e ativistas pela paz que desculparam Hitler. Os apologistas do Hamas de hoje e os negadores de atrocidades, com suas denúncias robóticas do "colonialismo de colonos", pertencem à mesma tradição, mas pior: eles têm abundantes evidências do massacre de idosos, adolescentes e crianças, mas, ao contrário dos tolos dos anos 1930, que lentamente perceberam a verdade, eles não mudaram suas opiniões um milímetro sequer. A falta de decência e respeito pela vida humana é impressionante: quase imediatamente após o ataque do Hamas, uma legião de pessoas surgiu minimizando o massacre ou negando que atrocidades reais sequer tivessem acontecido, como se o Hamas tivesse realizado uma operação militar tradicional contra soldados. Os negacionistas do 7 de outubro, como os do Holocausto, existem em um lugar especialmente sombrio.

A narrativa da descolonização desumanizou os israelenses ao ponto de pessoas racionais os desculparem, negarem ou apoiarem a barbárie. Ela argumenta que Israel é uma força "imperialista-colonialista", que os israelenses são "colonialistas de colonos" e que os palestinos têm o direito de eliminar seus opressores (Em 7 de outubro, todos aprendemos o que isso significava). Ela retrata os israelenses como "brancos" ou "brancos-adjacentes" e os palestinos como "pessoas de cor".

Essa ideologia, poderosa na academia, mas há muito tempo merecendo uma séria contextação, é uma mistura tóxica, historicamente sem sentido, de teoria marxista, propaganda soviética e antissemitismo tradicional da Idade Média e do século XIX. Mas seu motor atual é a nova análise de identidade, que vê a história através de um conceito de raça derivado da experiência americana. O argumento é ser quase impossível para os "oprimidos" serem racistas, assim como é impossível para um "opressor" ser objeto de racismo. Portanto, os judeus não podem sofrer racismo, porque são considerados "brancos" e "privilegiados"; embora não possam ser vítimas, podem e realmente exploram outras pessoas menos privilegiadas no Ocidente pelos pecados do "capitalismo explorador" e no Oriente Médio pelo "colonialismo".

Essa análise de esquerda, com sua hierarquia de identidades oprimidas - e uma linguagem intimidadora, um indício de sua falta de rigor factual - substituiu em muitas partes da academia e da mídia os valores tradicionais do esquerdismo universalista, incluindo padrões internacionalistas de decência e respeito pela vida humana e pela segurança de civis inocentes. Quando essa análise desajeitada encontra a realidade do Oriente Médio, ela perde completamente o contato com os fatos históricos.

É necessário sim um salto espantoso de delusão histórica para ignorar o registro do racismo antijudaico ao longo de dois milênios desde a queda do Templo Judaico em 70 d.C. Afinal, o massacre de 7 de outubro se iguala aos assassinatos medievais em massa de judeus nas sociedades cristãs e islâmicas, aos massacres de Khmelnytsky na Ucrânia dos anos 1640, aos pogroms russos de 1881 a 1920. Até mesmo o Holocausto tem sido mal interpretado - como fez a atriz Whoopi Goldberg - como "não sendo sobre raça", uma abordagem tão ignorante quanto repulsiva.

Contrariando a narrativa da descolonização, Gaza não está tecnicamente ocupada por Israel — não no sentido usual de soldados no solo. Israel evacuou a Faixa em 2005, removendo seus assentamentos. Em 2007, o Hamas tomou o poder, matando seus rivais do Fatah em uma curta guerra civil. O Hamas estabeleceu um estado de partido único que reprime a oposição palestina em Gaza, proíbe relações entre pessoas do mesmo sexo, reprime as mulheres e defende abertamente o assassinato de todos os judeus.

Muito estranho causas como essa contarem com o apoio de esquerdistas.

É claro que alguns manifestantes que gritam “do rio ao mar” não tem ideia do que estão falando; eles são ignorantes e acreditam que estão simplesmente endossando a “liberdade”. Outros negam que sejam pró-Hamas, insistindo que são simplesmente pró-Palestina – mas sentem a necessidade de apresentar o massacre do Hamas como uma resposta compreensível à opressão “colonial” judaico-israelense. Outros ainda são negacionistas malignos que apoiam a morte de civis israelitas.

A toxicidade desta ideologia é agora clara. Intelectuais outrora respeitáveis debateram descaradamente se 40 bebês foram decaptados ou se apenas um número menor teve a garganta cortada ou foi queimado vivo. Os estudantes agora rasgam regularmente cartazes de crianças mantidas como reféns do Hamas. É difícil entender tamanha desumanidade. A nossa definição de crime de ódio está em constante expansão, mas se isto não é um crime de ódio, o que é? O que está acontecendo em nossas sociedades? Algo deu errado.



Numa nova reviravolta racista, os judeus são agora acusados dos mesmos crimes que eles próprios sofreram. Daí a afirmação constante de um “genocídio” quando nenhum genocídio ocorreu ou foi pretendido. Israel, juntamente com o Egipto, impôs um bloqueio a Gaza desde que o Hamas assumiu o poder, e tem bombardeado periodicamente a Faixa em retaliação aos ataques regulares de foguetes. Depois de mais de 4.000 foguetes terem sido disparados pelo Hamas e seus aliados contra Israel, a Guerra de Gaza de 2014 resultou em mais de 2.000 mortes de palestinos. Mais de 7.000 palestinos, incluindo muitas crianças, morreram até agora nesta guerra, segundo o Hamas. Isto é uma tragédia – mas não é um genocídio, uma palavra que foi tão desvalorizada pelo seu abuso metafórico que perdeu o sentido.

Devo também dizer que o domínio israelita dos territórios ocupados da Cisjordânia é diferente e, na minha opinião, inaceitável, insustentável e injusto. Os palestinos na Cisjordânia têm sofrido uma ocupação dura, injusta e opressiva desde 1967. Os colonos sob o governo vergonhoso de Netanyahu assediaram e perseguiram os palestinos na Cisjordânia: 146 palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental foram mortos em 2022 e pelo menos 153 em 2023, antes do ataque do Hamas, e mais de 90 desde então. Mais uma vez: isto é terrível e inaceitável, mas não é genocídio.

Embora exista um forte instinto para fazer disto um “genocídio” que reflete o Holocausto, não o é: os palestinianos sofrem com muitas coisas, incluindo a ocupação militar; intimidação e violência dos colonos; liderança política palestina corrupta; negligência insensível por parte dos seus irmãos em mais de 20 estados árabes; a rejeição por parte de Yasser Arafat, o falecido líder palestino, dos acordos que teriam levado à criação de um Estado palestino independente; e assim por diante. Nada disso constitui genocídio, ou algo parecido com isso.

O objetivo israelita em Gaza – por razões práticas, entre outras – é minimizar o número de civis palestinos mortos. O Hamas e organizações com ideias semelhantes deixaram bem claro ao longo dos anos que maximizar o número de vítimas palestinas é do interesse estratégico deles. (Deixe tudo isso de lado e considere: a população judaica mundial ainda é menor do que era em 1939, por causa dos danos causados pelos nazistas. A população palestina cresceu e continua a crescer. A redução demográfica é um marcador óbvio de genocídio.) No total, cerca de 120 mil árabes e judeus foram mortos no conflito entre Palestina e Israel desde 1860. Em contraste, pelo menos 500 mil pessoas, principalmente civis, foram mortas na guerra civil síria desde que começou, em 2011.

Se a ideologia da descolonização, ensinada nas nossas universidades como uma teoria da história e gritada nas nossas ruas como evidentemente justa, interpreta mal a realidade atual, refletirá ela a história de Israel como afirma refletir? Isso não. Na verdade, não descreve com precisão nem a fundação de Israel nem a tragédia dos palestinos.

De acordo com os descolonizadores, Israel é e sempre foi um Estado estranho ilegítimo porque foi fomentado pelo Império Britânico e porque alguns dos seus fundadores eram judeus nascidos na Europa.

Nesta narrativa, Israel é contaminada pela promessa quebrada da Grã-Bretanha imperial de proporcionar a independência árabe, e pela sua promessa cumprida de apoiar um “lar nacional para o povo judeu”, na linguagem da Declaração Balfour de 1917. Mas a suposta promessa aos árabes era na verdade um acordo ambíguo de 1915 com Sharif Hussein de Meca, que queria que a sua família Hachemita governasse toda a região. Em parte, ele não recebeu este novo império porque a sua família tinha muito menos apoio regional do que ele afirmava. No entanto, em última análise, a Grã-Bretanha entregou três reinos – Iraque, Jordânia e Hejaz – à família.

As potências imperiais – Grã-Bretanha e França – fizeram todo o tipo de promessas a diferentes povos e depois colocaram os seus próprios interesses em primeiro lugar. Essas promessas aos Judeus e aos Árabes durante a Primeira Guerra Mundial eram típicas. Posteriormente, promessas semelhantes foram feitas aos curdos, aos arménios e a outros, mas nenhuma delas se concretizou. Mas a narrativa central de que a Grã-Bretanha traiu a promessa árabe e apoiou a judaica está incompleta. Na década de 1930, a Grã-Bretanha voltou-se contra o sionismo e, de 1937 a 1939, avançou para um Estado árabe sem nenhum judeu. Foi uma revolta armada judaica, de 1945 a 1948, contra a Grã-Bretanha imperial, que libertou o Estado.

Israel existe graças a esta revolta e à cooperação internacional, algo em que os esquerdistas outrora acreditaram. A ideia de uma “pátria” judaica foi proposta em três declarações da Grã-Bretanha (assinada por Balfour), da França e dos Estados Unidos, depois promulgadas numa resolução de Julho de 1922 da Liga das Nações que criou os “mandatos” britânicos sobre a Palestina e o Iraque, que correspondiam aos “mandatos” franceses sobre a Síria e o Líbano. Em 1947, as Nações Unidas conceberam a divisão do mandato britânico da Palestina em dois estados, árabe e judeu.

A exclusão de tais estados destes mandatos também não foi excepcional. No final da Segunda Guerra Mundial, a França concedeu independência à Síria e ao Líbano, Estados-nação recém-concebidos. A Grã-Bretanha criou o Iraque e a Jordânia de forma semelhante. As potências imperiais projetaram a maioria dos países da região, exceto o Egito.

Não foi uma promessa única imperial de pátrias separadas para diferentes etnias ou seitas. Os franceses tinham prometido estados independentes para os drusos, alauitas, sunitas e maronitas, mas no final combinaram esses povos na Síria e no Líbano. Todos estes estados foram “vilayets” e “sanjaks” (províncias) do Império Turco Otomano, governado a partir dA Constantinopla, de 1517 a 1918.

O conceito de “partição” é, na narrativa da descolonização, considerado um perverso truque imperial. Mas foi inteiramente normal na criação dos Estados-nação do século XX, que foram tipicamente formados a partir de impérios caídos. E, infelizmente, a criação de Estados-nação foi frequentemente marcada por trocas populacionais, enormes migrações de refugiados, violência étnica e guerras em grande escala. Pensemos na guerra greco-turca de 1921-22 ou na divisão da Índia em 1947. Neste sentido, Israel-Palestina era típico.

No cerne da ideologia da descolonização está a categorização de todos os israelitas, históricos e atuais, como “colonos”. Isto está simplesmente errado. A maioria dos israelenses descende de pessoas que migraram para a Terra Santa entre 1881 e 1949. Eles não eram completamente novos na região. O povo judeu governou os reinos da Judéia e orou no Templo de Jerusalém durante mil anos, depois esteve presente lá em números menores durante os 2.000 anos seguintes. Por outras palavras, os Judeus são indígenas na Terra Santa, e se alguém acredita no regresso dos exilados à sua terra natal, então o regresso dos Judeus é exatamente isso. Mesmo aqueles que negam esta história ou a consideram irrelevante para os tempos modernos devem reconhecer que Israel é agora o único lar de 9 milhões de israelitas que viveram lá durante quatro, cinco, seis gerações.

A maioria dos imigrantes para, digamos, o Reino Unido ou os Estados Unidos, é considerada britânica ou americana durante a vida. A política em ambos os países está repleta de líderes proeminentes – Suella Braverman e David Lammy, Kamala Harris e Nikki Haley – cujos pais ou avós migraram da Índia, da África Ocidental ou da América do Sul. Ninguém os descreveria como “colonos”. No entanto, as famílias israelitas residentes em Israel há um século são designadas como “colonos-colonos” prontos para assassinato e mutilação. E, ao contrário dos apologistas do Hamas, a etnia dos perpetradores ou das vítimas nunca justifica as atrocidades. Seriam atrozes em qualquer lugar, cometidos por qualquer pessoa com qualquer história. É desanimador que muitas vezes sejam os autodeclarados “anti-racistas” que defendem agora exatamente esse assassinato por etnia.

Os esquerdistam acreditam que os imigrantes que escapam à perseguição devem ser bem-vindos e autorizados a construir as suas vidas noutro lugar. Quase todos os antepassados dos israelitas de hoje escaparam à perseguição.

O conflito é o resultado da rivalidade brutal e da batalha pela terra entre dois grupos étnicos, ambos com reivindicações legítimas de ali viver. À medida que mais judeus se mudavam para a região, os árabes palestinos que ali viviam há séculos e eram a clara maioria sentiam-se ameaçados por estes imigrantes. A reivindicação palestina sobre a terra não está em dúvida, nem a autenticidade da sua história, muito menos a reivindicação legítima do próprio Estado. Mas inicialmente os imigrantes judeus não reivindicavam um Estado, apenas viver em um local. Em 1918, o líder sionista Chaim Weizmann encontrou-se com o príncipe hachemita Faisal Bin Hussein para discutir os judeus que viviam sob o seu governo como rei da grande Síria. O conflito de hoje não era inevitável. Tornou-se assim quando as comunidades se recusaram a partilhar e a coexistir, recorrendo então às armas.

Ainda mais absurdo do que o rótulo de “colonizador” é o discurso da “branquitude” que é fundamental para a ideologia da descolonização. Novamente: simplesmente errado. Israel tem uma grande comunidade de judeus etíopes, e cerca de metade de todos os israelitas – ou seja, cerca de 5 milhões de pessoas – são Mizrahi, os descendentes de judeus de terras árabes e persas, pessoas do Médio Oriente. Eles não são nem “colonos”, nem “colonialistas”, nem europeus “brancos”, mas sim habitantes de Bagdad, do Cairo e de Beirute durante muitos séculos, mesmo milénios, que foram expulsos depois de 1948.

Uma palavra sobre aquele ano, 1948, o ano da Guerra da Independência de Israel e da Nakba (“Catástrofe”) palestina, que no discurso da descolonização equivalia a uma limpeza étnica. Houve, de fato, intensa violência étnica de ambos os lados quando os estados árabes invadiram o território e, juntamente com as milícias palestinas, tentaram impedir a criação de um estado judeu. Eles falharam; o que acabaram por impedir foi a criação de um Estado palestino, tal como pretendido pelas Nações Unidas. O lado árabe procurou matar ou expulsar toda a comunidade judaica – precisamente da mesma forma assassina que vimos em 7 de Outubro. E nas áreas que o lado árabe capturou, como Jerusalém Oriental, todos os judeus foram expulsos.

Nesta guerra brutal, os israelitas expulsaram de fato alguns palestinos de suas casas; outros fugiram dos combates; outros ainda ficaram e são agora árabes israelitas, que têm direito a voto na democracia israelita (Cerca de 25% dos atuais israelitas são árabes e drusos.) Cerca de 700 mil palestinos perderam as suas casas. É um número enorme e uma tragédia histórica. A partir de 1948, cerca de 900 mil judeus perderam as casas em países islâmicos e a maioria deles mudou-se para Israel. Estes acontecimentos não são diretamente comparáveis, e não pretendo propor uma competição em termos de tragédia ou hierarquia de vitimização. Mas o passado é muito mais complicado do que os descolonizadores querem fazer crer.

Deste imbróglio, emergiu um Estado, Israel, e outro não, a Palestina. Sua formação está muito atrasada.

É bizarro que um pequeno estado no Oriente Médio atraia tanta atenção apaixonada no Ocidente que os estudantes corram pelas escolas da Califórnia gritando “Palestina Livre”. Mas a Terra Santa ocupa um lugar excepcional na história ocidental. Está incorporado na nossa consciência cultural, graças às Bíblias Hebraica e Cristã, à história do Judaísmo, à fundação do Cristianismo, ao Alcorão e à criação do Islão, e às Cruzadas que, juntas, fizeram com que os Ocidentais se sentissem envolvidos no seu destino. O primeiro-ministro britânico David Lloyd George, o verdadeiro arquiteto da Declaração Balfour, costumava dizer que os nomes dos lugares na Palestina “eram mais familiares do que os da Frente Ocidental”. Esta afinidade especial com a Terra Santa funcionou inicialmente a favor do regresso judaico, mas ultimamente tem funcionado contra Israel. Os ocidentais, ansiosos por expôr os crimes do imperialismo euro-americano, mas incapazes de oferecer uma solução, uniram-se, muitas vezes sem conhecimento da história real, em torno de Israel e da Palestina como o exemplo mais vívido da injustiça imperialista do mundo.

O mundo aberto das democracias liberais – ou do Ocidente, como costumava ser chamado – está hoje polarizado por uma política paralisada, disputas culturais mesquinhas, mas cruéis sobre identidade e gênero, e culpa sobre sucessos históricos e pecados. Neste cenário, as democracias ocidentais são sempre maus atores, hipócritas e neo-imperialistas, enquanto as autocracias estrangeiras ou seitas terroristas como o Hamas são inimigas do imperialismo e, portanto, forças sinceras para o bem. Neste cenário de pernas para o ar, Israel é uma metáfora viva e uma penitência pelos pecados do Ocidente. O resultado é o intenso escrutínio de Israel e da forma como é julgada, utilizando padrões raramente alcançados por qualquer nação em guerra, incluindo os Estados Unidos.



Mas a narrativa descolonizadora é muito pior do que um estudo de dois pesos e duas medidas; desumaniza uma nação inteira e desculpa, e até celebra, o assassinato de civis inocentes. Como demonstraram estas duas últimas semanas, a descolonização é agora a versão autorizada da história em muitas das nossas escolas e instituições supostamente humanitárias, e entre artistas e intelectuais. É apresentada como história, mas na verdade é uma caricatura, uma história zumbi com o seu arsenal de jargões – o sinal de uma ideologia coercitiva, como argumentou Foucault – e a sua narrativa autoritária de vilões e vítimas. E só se mantém num cenário em que grande parte da história real é suprimida e em que todas as democracias ocidentais são atores de má-fé. Embora lhe falte a sofisticação da dialética marxista, a sua certeza hipócrita impõe uma estrutura moral a uma situação complexa e intratável, que alguns podem achar consoladora. Sempre que você lê um livro ou artigo e ele usa a frase “colonizador-colonialista”, você está lidando com polêmica ideológica, não com história.

Em última análise, esta narrativa zumbi é um beco sem saída moral e político que leva ao massacre e ao impasse. Isto não é surpresa, porque se baseia numa história falsa: “Um passado inventado nunca pode ser usado”, escreveu James Baldwin. “Ele racha e desmorona sob as pressões da vida como barro.”

Mesmo quando a palavra descolonização não aparece, esta ideologia está incorporada na cobertura partidária do conflito pelos meios de comunicação social e permeia as recentes condenações de Israel. A alegria dos estudantes em resposta ao massacre em Harvard, na Universidade da Virgínia e em outras universidades; o apoio ao Hamas entre artistas e atores, juntamente com os equívocos evasivos por parte dos líderes de algumas das instituições de investigação mais famosas da América, demonstraram uma chocante falta de moralidade, humanidade e decência básica.

Um exemplo repulsivo foi uma carta aberta assinada por milhares de artistas, incluindo atores britânicos famosos como Tilda Swinton e Steve Coogan. Alertou contra os iminentes crimes de guerra de Israel e ignorou totalmente o casus belli : o massacre de 1.400 pessoas.

A jornalista Deborah Ross escreveu num poderoso artigo do Times of London que estava “totalmente chocada” porque a carta não continha “nenhuma menção ao Hamas” e nenhuma menção ao “sequestro e assassinato de bebês, crianças, avós, jovens dançando pacificamente em um festival de paz. A falta de compaixão básica e de humanidade. Era tão inacreditavelmente devastador. É tão difícil? Apoiar e sentir pelos cidadãos palestinos… ao mesmo tempo que reconhece o horror indiscutível dos ataques do Hamas?” Então ela perguntou a esse desfile dramático de nulidades morais: “O que isso resolve, uma carta dessas? E por que alguém assinaria?"

O conflito Israel-Palestina é desesperadamente difícil de resolver e a retórica da descolonização torna ainda menos provável o compromisso negociado que é a única saída.

Desde a sua fundação, em 1987, o Hamas tem utilizado o assassinato de civis para estragar qualquer possibilidade de uma solução de dois Estados. Em 1993, os seus atentados suicidas contra civis israelitas foram concebidos para destruir os Acordos de Olso, de dois Estados, que reconheciam Israel e a Palestina. Este mês, os terroristas do Hamas desencadearam a matança, em parte para minar uma paz com a Arábia Saudita, que teria melhorado a política e o padrão de vida palestinos, e revigorado o esclerosado rival do Hamas, a Autoridade Palestina.

Em parte, serviram o Irã para impedir a capacitação da Arábia Saudita, e as suas atrocidades foram, naturalmente, uma armadilha espectacular para provocar uma reação exagerada israelita. Muito provavelmente estão a realizar o desejo, mas para explorar cinicamente o povo palestino inocente como um sacrifício a meios políticos, um segundo crime contra civis. Da mesma forma, a ideologia da descolonização, com a sua negação do direito de Israel à existência e do direito do seu povo a viver em segurança, torna a existência de um Estado palestino menos provável, se não impossível.

O problema nos nossos países é mais fácil de resolver: a sociedade cívil e a maioria apavorada devem agora afirmar-se. As loucuras radicais dos estudantes não deveriam nos alarmar muito; os alunos ficam sempre entusiasmados com extremos revolucionários. Mas as celebrações indecentes em Londres, Paris e Nova Iorque, e a clara relutância entre os líderes das principais universidades em condenar os assassinatos, expuseram o custo de negligenciar esta questão e de deixar a “descolonização” colonizar a nossa academia.

Pais e alunos podem mudar-se para universidades que não sejam lideradas por por negacionistas e carniçais; os doadores podem retirar a contribuição em massa, e isso começa nos Estados Unidos. Os filantropos podem encerrar o financiamento de fundações humanitárias lideradas por pessoas que apoiam crimes de guerra contra a humanidade (contra vítimas selecionadas por raça). O público pode facilmente decidir não assistir a filmes estrelados por atores que ignoram o assassinato de crianças; os estúdios não precisam contratá-los. E, nas academias de cinemas, esta ideologia venenosa, seguida pelos malignos e tolos, mas também pelos elegantes e bem-intencionados, tornou-se uma posição padrão. Deve perder a sua respeitabilidade, a sua falta de autenticidade como história. A sua nulidade moral foi exposta à vista de todos.

Mais uma vez, os professores e a nossa sociedade civil, bem como as instituições que financiam e regulam as universidades e as instituições de caridade, precisam desafiar uma ideologia tóxica e desumana que não tem base na história real ou no presente da Terra Santa, e que usam uma ideologia para tentar justificar a decaptação de bebês.

Israel fez muitas coisas duras e ruins. O governo de Netanyahu, o pior na história de Israel, tão inepto como imoral, promove um ultranacionalismo maximalista que é ao mesmo tempo inaceitável e imprudente. Todos têm o direito de protestar contra as políticas e ações de Israel, mas não de promover seitas terroristas, a matança de civis e a propagação de um anti-semitismo ameaçador.

Os palestinos têm queixas legítimas e têm sofrido muitas injustiças brutais. Mas ambas as suas entidades políticas são totalmente falhas: a Autoridade Palestiniana, que governa 40% da Cisjordânia, é moribunda, corrupta, inepta e geralmente desdenhada – e os seus líderes têm sido tão abismais como os de Israel.

O Hamas é uma seita diabólica de matança que se esconde entre os civis, que os sacrificam no altar da resistência – como afirmaram abertamente vozes árabes moderadas nos últimos dias, e de forma muito mais dura do que os apologistas do Hamas no Ocidente. “Condeno categoricamente o fato de o Hamas atacar civis”, declarou comoventemente o veterano estadista saudita Príncipe Turki bin Faisal na semana passada. “Também condeno o Hamas por dar uma base moral mais elevada a um governo israelita que é universalmente evitado até mesmo por metade do público israelita… Condeno o Hamas por sabotar a tentativa da Arábia Saudita de alcançar uma resolução pacífica para a situação do povo palestiniano”, disse Khaled Meshaal, membro do Politburo do Hamas, à jornalista árabe Rasha Nabil. Meshaal argumentou que este era apenas o custo da resistência: “Trinta milhões de russos morreram para derrotar a Alemanha”, disse ele.

Nabil é um exemplo para os jornalistas ocidentais que dificilmente ousam desafiar o Hamas e os seus massacres. Nada é mais paternalista e até orientalista do que a romantização dos carniceiros do Hamas, que muitos árabes desprezam. A negação das suas atrocidades por tantos no Ocidente é uma tentativa de transformar heróis aceitáveis numa organização que desmembra bebês e contamina os corpos de meninas assassinadas. Esta é uma tentativa de salvar o Hamas de si mesmo. Talvez os apologistas ocidentais do Hamas devessem ouvir as vozes árabes moderadas em vez de uma seita terrorista fundamentalista.

As atrocidades do Hamas colocam-no, tal como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, como uma abominação além da tolerância. Israel, como qualquer Estado, tem o direito de se defender, mas deve fazê-lo com muito cuidado e com o mínimo de perdas civis, e será difícil, mesmo com uma incursão militar total, destruir o Hamas. Entretanto, Israel deve conter as suas injustiças na Cisjordânia – ou arriscar-se a destruir-se – porque, em última análise, terá de negociar com os palestinianos moderados.

Assim, a guerra se desenrola tragicamente. Enquanto escrevo isto, o ataque a Gaza mata crianças palestinianas todos os dias, e isso é insuportável. Enquanto Israel ainda lamenta as suas perdas e enterra os seus filhos, deploramos o assassinato de civis israelitas, tal como deploramos o assassinato de civis palestinianos. Rejeitamos o Hamas, mau e incapaz de governar, mas não confundimos o Hamas com o povo palestiniano, cujas perdas lamentamos enquanto lamentamos a morte de todos os inocentes.

No âmbito mais vasto da história, por vezes acontecimentos terríveis podem abalar posições fortificadas: Anwar Sadat e Menachem Begin fizeram a paz após a Guerra do Yom Kippur; Yitzhak Rabin e Yasser Arafat fizeram as pazes após a Intifada. Os crimes diabólicos de 7 de Outubro nunca serão esquecidos, mas talvez, nos próximos anos, depois da dispersão do Hamas, depois de Netanyahuismo ser apenas uma memória catastrófica, Israelitas e Palestinos traçarão as fronteiras dos seus estados, temperados por 75 anos de assassinados e atordoados pela carnificina do Hamas num fim de semana, em reconhecimento mútuo. Não há outro caminho.

*Simon Sebag Montefiore é o autor de "Jerusalém: A Biografia" e, mais recentemente, "O Mundo: Uma História Familiar da Humanidade".