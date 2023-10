Reprodução/SIC Antonio Guterres dá entrevista na fronteira entre Egito e Gaza

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, visitou nesta sexta-feira (20) a passagem fronteiriça de Rafah, que liga o Egito à Faixa de Gaza, e pediu a entrada urgente de ajuda humanitária no território palestino.



Centenas de caminhões aguardam na fronteira com ajuda humanitária de agências da ONU e de governos de diversos países, mas as negociações ainda travam a entrada dos suprimentos.

Em pronunciamento, Guterres apelou para que Egito e Israel, envolvidos nas negociações, liberem de forma urgente a passagem dos caminhões.

"É impossível estar aqui sem ficar com o coração destroçado. Assistimos a um paradoxo. Atrás desses muros [apontando para a fronteira], há dois milhões de pessoas sofrendo grandemente. Esses caminhões não são apenas caminhões, são a diferença entre a vida e a morte para tanta gente em Gaza. E vê-los retidos aqui me obriga a ser muito claro: temos que fazer com que eles avancem", declarou Guterres.

A expectativa é que a passagem de Rafah seja aberta em breve, depois que Israel anunciou que autorizaria a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.



Nesta quinta-feira (19), a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um requerimento para que seja liberada a entrada de ajuda humanitária e combustíveis para o funcionamento dos hospitais em Gaza "todos os dias".