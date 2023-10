Reprodução/ Flipar O Hamas lançou ataques sobre Israel no último sábado (7). Israel respondeu com uma contraofensiva que atingiu Gaza.





Nesta segunda-feira (16), o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), uma resolução sobre a situação da guerra entre a Palestina e Israel, reafirmando sua defesa à “constituição de dois Estados Nacionais, o Estado da Palestina e o Estado de Israel”, buscando a convivência entre os judeus e palestinos no Oriente Médio.

O partido também reafirmou que desde a sua fundação condena “todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem”, motivo pelo qual rechaça “os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestro de civis, crimes tanto pelo Hamas, quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra”.





O partido também ressaltou que “historicamente mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), assim como com a Autoridade Nacional Palestina sediada em Ramallah”, não com o grupo extremista Hamas.

A nota oficial também deu destaque à atuação do Brasil na repatriação de brasileiros que estão na zona de conflito armado e na ajuda humanitária à Faixa de Gaza, “com a retirada dos bloqueios fiscais por Israel que impactam diretamente à população civil”, além dos esforços em busca de um imediato cessar fogo.