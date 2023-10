Reprodução / X - 13.10.2023 Bombardeios na Faixa de Gaza

A organização internacional Human Rights Watch (HRW) divulgou uma nota denunciando o uso de fósforo branco em ataques à Faixa de Gaza. A entidade informou ter analisado vídeos que mostram a substância química usada em explosões, causadas por tiros de artilharia disparados por Israel, na última quarta (11).

A organização não governamental disse ter confirmado o uso da substância por meio do depoimento de testemunhas. O fósforo branco, de acordo com a HRW, pode causar queimaduras graves e danos de longo prazo aos sobreviventes.

Conforme a ONG, a substância não é considerada uma arma química, já que não tem efeitos tóxicos e opera por chamas e calor, por isso ela não tem o uso proibido pelas convenções internacionais.

A organização pontuou, no entanto, que o uso em áreas com muitas pessoas, como Gaza, viola leis humanitárias internacionais, que requerem que "as partes envolvidas no conflito adotem todas as precauções possíveis para evitar ferimentos e perdas de vidas de civis".

De acordo com a organização, o fósforo branco foi usado em áreas rurais do sul do Líbano na última terça (10). As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram à Agência Brasil , que "não usam esse tipo de arma".

O suposto uso da substância por Israel já havia sido acusado pelo Ministério das Relações Exteriores da Palestina na terça.

Caso a informação seja confirmada por autoridades internacionais que estão acompanhando com preocupação o desenvolvimento do conflito, essa não seria a primeira vez que Israel usa fósforo branco contra Gaza.

Durante os confrontos que aconteceram entre israelitas e palestinos em 2008 e 2009, Israel confirmou ter usado a substância química contra Gaza, mas negou ter violado o direito internacional, afirmando que, na época, os alvos não foram regiões povoadas por civis.