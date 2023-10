Reprodução Passagem de Rafah foi bombardeada pelo exército israelense em resposta aos ataques provocados pelo Hamas

O presidente do Egito, Abdel Fattah al Sissi, barrou a entrada de palestinos no país mesmo após as cobranças que tem recebido da comunidade internacional. A declaração foi dada nesta quinta-feira (12).

Segundo a agência France Press, Fattah al Sissi afirmou que os moradores da Faixa de Gaza devem se manter na Palestina.

“Os moradores de Gaza devem se manter firmes e permanecer em sua terra”, afirmou o presidente egípcio.

Nos últimos dias, Al Sissi foi alvo de pressão da comunidade internacional para a criação de um corredor humanitário para a passagem de palestinos para o Egito. O coro contou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediu ao presidente de Israel, Isaac Herzog, um acordo para a retirada de civis da região de Gaza.

O Egito controla a passagem de Rafah, que liga a Faixa de Gaza à Península do Sinai. A região foi bombardeada há dois dias pelo exército israelense. Essa é a única passagem de Gaza que não é controlada por Israel.