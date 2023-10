Divulgação Rafi Milo é o chefe do Home Front Command, o grupo responsável pela proteção dos civis

O Major-general Rafi Milo, chefe do comando da frente doméstica (uma tradução livre de Home Front Command), fez uma análise dos seis primeiros dias da guerra entre Israel e Hamas, e chegou à conclusão de que o conflito mudou a percepção do povo sobre as forças de defesa do país, uma vez que os ataques iniciados no sábado (07) pegaram as forças militares e a população de surpresa.

"O que aconteceu naquela área nos arredores de Gaza quebrou a confiança dos civis nas forças de defesa de Israel (IDF). Nós temos consciência que, talvez, leve algum tempo para reconquistarmos essa confiança, no entanto, nós vamos restaurar ela", afirma Milo.

Embora pertença ao sistema de forças armadas do país, o comando da frente doméstica foca em ações de proteção dos civis. Embora não seja focado em ataques, isso não quer dizer que o comando não faça ações do tipo. Foram eles os primeiros a agir para garantir a segurança da população a partir dos ataques.

"A despeito da surpresa, nós estávamos determinados. Convocamos dezenas de batalhões de busca e resgate e dezenas de milhares de soldados para serviços de reserva. A primeira coisa que fizemos foi evacuar os residentes das áreas ao redor de Gaza. Nós tentamos resolver como faríamos isso de maneira organizada, mas não será uma tarefa simples, dado o número elevado de terroristas que nossas forças estavam encontrando no campo. Nós, eventualmente, evacuamos dezenas de milhares de civis de 24 cidades e comunidades", reconta o Major-general.

As brigadas de busca e resgate também são responsáveis por resgatar os soldados e civis mortos pelo Hamas. "Nós resgatamos centenas de corpos nessa significante missão e vamos concluir em breve", explica o militar.