Reprodução / CNN Brasil - 09.10.2023 Bombardeio em Israel

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia informou, nesta segunda-feira (9), que 12 cidadãos do país foram mortos durante o conflito em Israel. Além disso, outros 11 foram sequestrados desde o início das ofensivas do Hamas contra o país no último sábado (7).

Conforme as informações do porta-voz, oito tailandeses ainda ficaram feridos no país. Em entrevista coletiva, ele afirmou que os nomes das vítimas seriam omitidos até que as famílias sejam avisadas.

De acordo com ele, mais de mil trabalhadores tailandeses pediram ajuda para serem evacuados. No total, segundo números do Ministério das Relações Exteriores, aproximadamente 30 mil trabalhadores tailandeses estão em Israel.

A primeira-ministra da Tailândia, Srettha Thavisin, disse que a Força Aérea Real do país está pronta para evacuar os cidadãos tailandeses de Israel.

Além deles, vários cidadãos estrangeiros foram confirmados entre as mortes registradas desde o início do conflito ou capturados pelo grupo Hamas. Entre eles, cidadãos mexicanos e brasileiros foram feitos reféns.

Nesse domingo (8), o senador norte-americano Chuck Schumer disse que quatro norte-americanos foram mortos, acrescentando que "o número vai aumentar".

Ao menos 10 cidadãos nepaleses e dois ucranianos também foram assassinados, conforme as autoridades.

Até o momento, mais de 1,2 mil pessoas já foram mortas nos bombardeios, que entram no terceiro dia nesta segunda. Segundo a agência Associated Press , são 800 mortos em território israelense e 400 na Faixa de Gaza. Além destes, cerca de 4.500 ficaram feridos no conflito.