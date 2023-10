Reprodução / CNN Brasil - 09.10.2023 Contraofensiva israelense na Faixa de Gaza, na manhã desta segunda-feira (9)

Um campo de refugiados palestinos na cidade de Gaza foi alvo de ataque aéreo israelense. Na manhã desta segunda-feira (9), os residentes do local retiraram pessoas dos escombros após o bombardeio.

Explosões foram registradas em Gaza nesta manhã em contraofensiva israelense contra o Hamas, depois que o grupo lançou um ataque surpresa ao país no último sábado (7). Na ocasião, o Hamas reivindicou um bombardeio no sul israelense com mais de 5 mil foguetes, chamado de operação “Dilúvio de Al-Aqsa”. O grupo declarou guerra contra o país.

Com o conflito entrando em seu terceiro dia, o número de mortos já ultrapassou 1.100. Segundo a agência Associated Press, são 700 mortos em território israelense e 400 na Faixa de Gaza. Além destes, cerca de 4.500 ficaram feridos no conflito.

Em resposta aos ataques, bombardeios israelenses mataram mais de 400 pessoas, incluindo 20 crianças, de acordo com autoridades palestinas.

Milhares de pessoas precisaram ser deslocadas de Gaza enquanto os bombardeios continuavam acontecendo, de acordo com a Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas (UNRWA).

"Sem aviso, eles nos atingiram sem qualquer aviso. Era um [avião] F-16. Não houve aviso, nada. E você pode ver a destruição, veja por si mesmo", disse um homem não identificado no campo de refugiados de Shati à agência de notícias Reuters .

Quase 74 mil pessoas foram levadas para 64 abrigos da UNRWA, conforme a agência.