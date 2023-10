Reprodução Twitter/X Soldados israelenses lançam mísseis na fronteira de Gaza

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciou uma conversa diplomática para resgatar os brasileiros que vivem na Faixa de Gaza e que querem voltar ao Brasil. As negociações estão sendo feitas com o Egito, para que seja possível que os cidadãos viagem de carro até o país árabe para fugir da área de guerra .



A Faixa de Gaza faz fronteira com o Egito, o que possibilitaria a viagem proposta pelo governo brasileiro. Uma vez fora da região de guerra, os cidadãos resgatados retornariam ao Brasil .

A medida é vista com urgência, uma vez que há a previsão de que Israel invadirá a Faixa de Gaza em breve . A chegada do exército israelense na região resultará em milhares de mortes , principalmente do lado dos palestinos.

Até o momento, não se tem o número exato de brasileiros que vivem na região, e quantos deles optaram por voltar ao Brasil. Vale ressaltar que muitos deles possuem outras nacionalidades, e que vivem na região há anos, construindo família, e que não querem abandonar o locar.

O Brasil segue fazendo os acordos, sendo representado pelo escritório que possui em Ramallah, na Cisjordânia.

A fuga pelo Egito é a única maneira possível, uma vez que as saídas por Israel estão bloqueadas. Isso impossibilitou que os brasileiros que estão na Faixa de Gaza conseguissem chegar ao aeroporto de Tel Aviv, local que o Ministério da Defesa e o das Relações Exteriores vai enviar seis aviões de repatriamento dos cidadãos nacionais, que vivem em Israel.

Por outro lado, a região de Gaza não pode receber voos. O aeroporto encerrou as operações sob ordem de Israel. Ele foi bombardeado em 2002.