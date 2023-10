Reprodução Ataques russos na Ucrânia nesta quinta-feira (5)

Um ataque russo com míssil matou 51 pessoas na cidade de Kharkiv, no sul da Ucrânia nesta quinta-feira (5). Este é o ataque mais letal da Rússia contra o povo ucraniano em 2023 .

Oleh Synehubov, governado da região de Kharkiv afirmou que o ataque atingiu um café e um mercado quando os estabelecimentos estavam cheios. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, "a Rússia faz desses ataques a sua agressão genocida a nova normalidade para todo o mundo".

O líder ucraniano, que está na Espanha para um encontro de líderes europeus , afirmou nas redes sociais que o governo está agora 'em contato com os líderes europeus, em particular, em como fortalecer a nossa defesa aérea, reforçar as nossas tropas e proteger o nosso país do terror".

A Rússia realiza ataques aéreos e terrestre com frequência desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Em uma contraofensiva, a Ucrânia diz que avança gradualmente no sul e no leste.

Em mais de um ano, a guerra já deixou cerca de 300 mil mortos e feridos, segundo um levantamento do New York Times. Os dados englobam 120 mil mortes e de 170 mil e 180 mil soldados feridos. Segundo Kiev, o número de ucranianos desaparecidos já chega aos 26 mil.