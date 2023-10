Reprodução/Bombeiros de Múrcia Bombeiros apagam fogo em boate na Espanha

Ao menos 13 pessoas morreram em um incêndio que atingiu um complexo de boates em Múrcia, na Espanha, na madrugada deste domingo (1º). Os bombeiros locais informaram que conseguiram conter o fogo, mas seguem trabalhando no local.



O complexo conta com três casas noturnas - Teatre, La Fonda e Golden -, e todas foram atingidas pelas chamas. A boate mais afetada pelo incêndio foi a Fonda, onde os mortos foram encontrados. Danificado pelo fogo, o telhado do local desabou.

🔴 Extinguido incendio discoteca zona atalayas, seguimos trabajando en la zona. pic.twitter.com/U1DnRjDRor — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 1, 2023





Depois do fogo ter sido controlado, as equipes de emergência entraram no local, onde procuram por mais desaparecidos. Além disso, os bombeiros focam em evitar o desabamento da estrutura.

O prefeito de Múrcia, José Ballesta, decretou luto oficial de três dias na cidade por conta da tragédia.

"O trabalho de extração das vítimas é exaustivo, os bombeiros saem, revezam-se no terreno com oxigénio, têm que beber água porque é muito difícil extraí-los", disse o prefeito, segundo o jornal local La Verdad.



Ao que tudo indica, todos os mortos fazem parte de um mesmo grupo de amigos que comemorava o aniversário na boate, informa o jornal. A polícia investiga as causas do incêndio.