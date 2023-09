Reprodução/redes sociais O tornado acontece logo após a alta das temperaturas, fator que provocou condições climáticas alarmantes no país.

Tornado atingiu o leste da China e deixou ao menos 10 vítimas na terça-feira (19). Centenas de pessoas ficaram sem casas e cerca de 1.500 moradias foram comprometidas.

De acordo com a emissora estatal chinesa CCTV, o primeiro tornado, que atingiu Suqian, na província chinesa de Jiangsu, destruiu 137 casas e mais de 400 pessoas precisaram ser retiradas de suas casas.

Um outro tornado atingiu a cidade de Yancheng, localizada na mesma província, e deixou 130 desabrigados. A imprensa local também apontou que aproximadamente 5.500 pessoas foram prejudicadas pelo episódio.

O tornado acontece logo após a alta das temperaturas, fator que provocou condições climáticas alarmantes no país.

No início de setembro, a China já estava sofrendo com enchentes desencadeadas por um tufão que assolou parte da Ásia, em especial a ilha de Taiwan, onde 260 mil casas ficaram sem energia.

Em agosto, enchentes causadas pelo tufão Doksuri fizeram com que 1,54 milhão de pessoas fossem retiradas de áreas de risco no nordeste da China. As tempestades mais recentes provocaram chuvas que causaram destruição em diversas cidades do país.