AP A expectativa é que o Oceano Pacífico mantenha a temperatura com mais de 1ºC acima do normal

O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, informou que o fenômeno El Niño já está ocorrendo no mundo. Ele deverá se estender entre outubro e novembro. Segundo os dados da agência, é certo que as temperaturas do Oceano Pacífico ficaram com mais de 1ºC acima do normal neste próximo ano. Com o El Niño, as chances de uma crescente das temperaturas do oceano em mais de 1,5ºC são consideradas altas.

O Centro prevê que há cerca de 70% de chances do El Niño ser de grande magnitude , se desenvolvendo principalmente entre outubro e novembro deste ano.

Após o período, o centro analisa que as chances de um El Niño de alta intensidade caia para 3% em abril.

O que é o El Niño?

O fenômeno se refere ao aquecimento anormal das águas do Pacífico, mais especificamente na porção equatorial. Com a elevação das temperaturas, a distribuição de umidade e calor no planeta acabam sofrendo alterações, sendo registrado tal diferença principalmente na zona tropical.

A aparição do El Niño é variada, sendo registrada entre um intervalo de tempo de cinco a sete anos. Quando surge, sua duração também varia, podendo se estender entre um ano a um ano e meio. Ele costuma aparecer no final do ano.

Para o Brasil, suas interferências estão ligadas ao tempo prolongado de secas , concentradas principalmente nas regiões Norte e Nordeste, além de chuvas volumosas na região Sul.

O fenômeno acaba gerando secas em regiões como o sudeste asiático e os países da Oceania, e intensificação de chuvas na região central do Pacífico e na costa oeste dos Estados Unidos.

O fenômeno climático é natural. Ele foi descoberto por pescadores da costa oeste da América do Sul, em águas próximas ao Peru, que notaram a baixa produtividade na área associada as águas mais quentes do que o natural. Foi então batizado de El Niño em referência ao período em que ocorria (Natal), e a figura do menino Jesus.