Reprodução O elevador era sustentado por uma corda de aço e ficava em uma inclinação

Um elevador despencou de uma altura de 90 metros em um resort de luxo em Bali, na Indonésia, na última sexta-feira (1º). A queda resultou na morte de 5 funcionários, que estavam no elevador no momento. O acidente aconteceu no Ayuterra Resort, em Ubud. O momento foi registrado por câmeras de segurança.



Nas imagens é possível ver o momento em que os funcionários entram no elevador, que sobe uma rampa com elevação de 35º. Após alguns segundos, o elevador despenca em alta velocidade.

Ni videonya gaess pic.twitter.com/SczsC2CVzh — NO CONTEXT NETIJEN (@nocontxtnetijen) September 3, 2023

A suposição é que houve uma falha em um dos cabos de sustentação do elevador, o que ocasionou na queda. A polícia de Bali está investigando o caso. Segundo o chefe de polícia de Ubud, Made Uder, a "corda de aço não era forte o suficiente para puxar o peso e o freio não funcionou. Então, o elevador deslizou para baixo em alta velocidade."



O elevador havia passado por uma checagem de segurança e recebido a declaração em novembro de 2022. Entretanto, as investigações analisam se o equipamento não passou por qualquer alteração desde então.

Em 2019, o elevador havia sido filmado sendo operado com três cordas de içamento. Entretanto, no acidente, ele era içado por apenas uma corda, segundo os relatos da mídia local.

As vítimas são três mulheres e dois homens, entre 19 e 24 anos. Duas pessoas morreram no momento da queda, e as outras três chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

O proprietário do resort se ofereceu para pagar os custos dos funerais das vítimas, além de oferecer uma indenização de US$ 4 mil, mas na condição de que as famílias concordem em nõa processar o Ayuterra Resort pelo caso.