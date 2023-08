Reprodução Mulher distraída com celular é atacada durante corrida de touros na Espanha





No último domingo (27), uma jovem mulher foi atingida por um touro na cidade de Titulcia, na Espanha, e precisou ser socorrida a um centro de saúde, onde passou por uma cirurgia. Seu estado de saúde é estável.

Imagens registraram o momento em que o animal está correndo, derrapa virando uma esquina e cai, mas ao se levantar e dar a volta para correr no sentido contrário, o touro atinge e ataca a jovem, que aparentemente estava distraída com o celular e não percebeu a aproximação do touro.







Alguns moradores da região disseram ao jornal espanhol “La Vanguardia” que a jovem é uma ativista anti touradas e tentava provar que o animal não é agressivo e só reagiria violentamente se estivesse ameaçado. Considerando esta versão, autoridades locais classificaram a ação da mulher como um ato de “imprudência”.

As imagens, contudo, mostram que embora estivesse perto dos animais, a moça não tentou interagir com eles, e aparentava achar que os animais já haviam passado, sendo atingida pelas costas.







Tradição cruel



Nesta época do ano, é comum a realização de corridas de touros em várias regiões da Espanha, como parte das Fiestas de San Fermín ou Sanfermines (festividade local).

Durante os festejos conhecidos como “El encierro” (“o encerramento”, traduzindo para o português), muitos jovens se usam como iscas para guiar seis touros pelas ruas da cidade até chegarem à “Praça dos Touros”, onde touradas são realizadas no mesmo dia.

Apesar de muito popular, a atividade é extremamente cruel com os animais, além de ser perigosa para os transeuntes que podem acabar feridos ou até mortos após colisões com os touros - ou com corredores que participam do evento.