José Cruz/ Agência Brasil - 16/05/2023 Presidente do Paraguai, Santiago Peña, acompanhado do vice-presidente, Pedro Alliana

Nesta terça-feira (15), o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, toma posse em uma cerimônia realizada na capital Assunção. O economista de 44 anos vai assumir uma mandato de cinco anos à frente do país.

Peña foi eleito em 30 de abril deste ano com 43% dos votos e faz parte da legenda que domina a política do país desde os anos 50, o Partido Colorado. Ele é economista e foi ministro da Fazenda durante o governo de Horácio Cartes, que durou de 2013 a 2018.



O mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está presente no evento. O petista viajou ao país ainda nessa segunda-feira (14).

Além dele, a presença de outros chefes de Estado também é prevista, como de Alberto Fernández (Argentina), Luiz Alberto Lacalle Pou (Uruguai) e Gabriel Boric (Chile). A Bolívia deve enviar representantes.

Outras autoridades, como o rei Felipe VI da Espanha e representantes de São Vicente e Granadinas e Taiwan participarão da posse.

Com a vitória de Peña, Lula chegou a parabenizá-lo à época e disse que os países vão "trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes". De acordo com o Planalto, a viagem oficial do chefe do Executivo ao Paraguai faz parte dos esforços do governo brasileiro para a "retomada da política externa".

Neste ano, Lula e Peña já se encontraram em outras duas ocasiões para discutir a cooperação entre os países. O paraguaio esteve no Brasil em maio e em julho.