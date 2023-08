Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) - 17.12.2022 Papa Francisco

O papa Francisco anunciou neste domingo (6) que a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ) será realizada na cidade de Seul, na Coreia do Sul, em 2027.

A informação foi divulgada pelo Pontífice no final da missa de encerramento da JMJ de Lisboa, no Parque Tejo, perante 1,5 milhão de fiéis. "A próxima Jornada Mundial da Juventude vai ocorrer na Ásia, será na Coreia do Sul, em Seul", revelou ele no final da recitação do Angelus.

De acordo com o religioso, "da fronteira ocidental da Europa, em 2027, a JMJ vai se deslocar para o extremo oriente, bonito sinal da universalidade da Igreja, do sonho da unidade de que são testemunhas".

O anúncio foi recebido com uma salva de palmas pela multidão.



Com isso, a JMJ retornará ao continente asiático 32 anos após a edição realizada em Manila, nas Filipinas, em 1995.

No entanto, antes da próxima edição do evento religioso dedicado aos jovens, o Vaticano promoverá um encontro da juventude entre 28 de julho e 3 de agosto de 2025, no contexto da celebração do Ano Santo, o jubileu convocado pelo argentino.

Francisco então aproveitou o momento para convidar os jovens católicos de todo o mundo para visitarem Roma, capital da Itália, em 2025, "para celebrar juntos o Jubileu dos Jovens".