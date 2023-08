Reprodução Twitter China Daily Terremoto na China

Um terremoto de magnitude 5,4 graus na escala Richter atingiu o noroeste da China neste domingo (6) às 15h no horário local, 2h da madrugada no horário de Brasília, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas com o tremor e dezenas de edifícios colapsaram, segundo a mídia local. (Veja vídeos abaixo)



O terremoto ocorreu ao sul da cidade de Dezhou, na província de Shandong, a uma profundidade de 10 km da superfície.

“Durante o terremoto, minha cabeça tremia no travesseiro, achei que estava tendo um pesadelo”, escreveu um usuário na plataforma Weibo.



O USGS emitiu um alerta vermelho indicando possíveis danos extensos e algumas vítimas conforme dados preliminares do abalo.

Segundo a emissora estatal CCTV foram ao menos 10 feridos e 74 casas ou prédios “desmoronados” após o terremoto, que foi seguido por 52 réplicas.

O Ministério de Gestão de Emergências da China emitiu o nível quatro de resposta a desastres e enviou uma equipe para Shandong para liderar os esforços de resgate, de acordo com a agência estatal Xinhua.



Em Pequim e Xangai, duas das cidades mais populosas do país, pode-se sentir efeitos do terremoto, cerca de 800 km do epicentro. É raro que esses efeitos sejam percebidos nessa região do país, apesar de terremotos serem comuns na China.

Otro vídeo del fuerte terremoto que ocurrio justo a media noche en el este de China. pic.twitter.com/Bj7ZNdUv8c — 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗘𝗻𝗶𝗴𝗺𝗮👁️‍🗨️ (@AlertaInfoe) August 5, 2023