Reprodução - 03.08.2023 Ataque a faca é registrado na Coreia do Sul

Um homem de quase 20 anos foi preso nesta sexta-feira (4) em Daejeon, na Coreia do Sul, suspeito de ter esfaqueado um professor de ensino médio. Esse é o segundo ataque a faca em 48 horas no país. Ontem (3), um atentado terrorista deixou 14 pessoas feridas em Seongnam – cinco atropeladas e nove esfaqueadas.

O autor do crime não teve a identidade revelada. Ele teria esperado o professor deixar a escola para desferir o ataque. O rapaz tentou fugir, mas foi capturado pela polícia sul-coreana. O estado de saúde da vítima também não foi revelado. As investigações preliminares indicam que o professor e o criminoso poderiam se conhecer, segundo informações da Associated Press.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, havia solicitado horas antes que medidas "ultrafortes" fossem tomadas pelos agentes depois de um ataque na capital Seul, em 21 de julho, que deixou um homem morto e outras três feridas. Yeol afirmou precisar restaurar a confiança da população, e descreveu o caso como "ação terrorista contra cidadãos inocentes". Em 2021, a taxa de homicídios na Coreia do Sul atingiu o menor patamar em dez anos, com menos de 2 assassinatos a cada 100 mil pessoas.

*Com informações da Folha de S. Paulo e Associated Press