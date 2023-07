Reprodução/redes sociais Abdourahamane Tchiani foi nomeado líder do Níger após golpe de Estado





A União Europeia informou, neste sábado (29), que suspendeu acordos financeiros e de cooperação na área da segurança pública com o Níger. O país sofreu um golpe de Estado na última semana e está sendo liderado por militares.

A entidade dos países europeus classificou como "inaceitável" o que chamou de "ataque às instituições republicanas do Níger", e ressaltou que acordos tiveram a suspensão imediata.

"Este ataque inaceitável à integridade das instituições republicanas do Níger não ficará sem consequências para a parceria e cooperação entre a União Europeia e o Níger em todos os seus aspectos. A este respeito, para além da suspensão imediata do apoio orçamental, todas as atividades de cooperação em matéria de segurança são suspensas com efeito imediato", destacou Josep Borrell, chefe da diplomacia da UE, em comunicado .





"A União Europeia não reconhece e não reconhecerá as autoridades resultantes do golpe no Níger. O presidente Bazoum foi eleito democraticamente; ele é e continua sendo o único presidente legítimo do Níger", disse em outro trecho da nota oficial.

Borrel afirmou ainda que a União Europeia reitera "apelos muito claros" pelo restabelecimento da ordem "constitucional" e democrática no país da África Ocidental.

O presidente eleito em 2021, Mohamed Bazoum, foi preso pelos golpistas na quarta-feira (26) e segue detido em sua residência oficial, acompanhado de familiares e de onde conseguiu se comunicar, por telefone, com outros chefes de Estado.