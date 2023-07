Divulgação Avião da empresa United Airlines

Um piloto de 63 anos, da companhia aérea United Airlines, enfrentou uma condenação no tribunal de Bobigny, próximo a Paris, após ser flagrado alcoolizado antes de assumir o controle de um Boeing 777 da empresa, voo com destino a Dallas, no último domingo (23).

O comandante, que já tinha 28 anos de carreira na companhia, estava a apenas dois anos da aposentadoria. Ele conseguiu se livrar da prisão, mas sua licença será suspensa por um ano, além de ter que arcar com uma multa de € 4.500 (aproximadamente R$ 23 mil).



O teste de alcoolemia foi feito logo no momento do embarque e reavaliado duas vezes, revelando que o piloto, identificado como Henry W., apresentava um teor de álcool no sangue de 1,12g/l, o que equivale a seis vezes acima do limite permitido pelas regulamentações europeias. A polícia do Transporte Aéreo confirmou o resultado do teste e o piloto foi levado a julgamento na terça-feira (25).

Durante a audiência, Henry W. alegou ter consumido "apenas duas taças de vinho na véspera" e afirmou que respeitou as regras dos EUA, que estabelecem um intervalo de 10 horas entre o consumo de álcool e o voo.

No entanto, suas justificativas não foram suficientes para convencer a presidente do tribunal, que repreendeu o piloto, alertando-o para os perigos de pilotar um avião embriagado, uma ação que poderia ter resultado em uma catástrofe aérea e colocado em risco a vida dos 277 passageiros a bordo.

O procurador de Bobigny, Eric Mathais, relatou que Henry W. estava "visivelmente embriagado" no momento do controle de alcoolemia, apresentando dificuldades para falar, olhar vidrado e cambaleando.

Informações com Agências Internacionais*