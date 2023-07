Volodymyr Tsololo/ONU Bombardeio russo em Mykolaiv deixou dezenas de feridos nesta quinta-feira (20)





O Conselho de Segurnaça da ONU tratou, nesta sexta-feira (21), das consequências que os ataques da Rússia aos portos das Ucrânia podem ter para o mundo. Um dos principais pontos discutidos foi a segurança alimentar global.

De acordo com Rosemary DiCarlo, subsecretária-geral para Assuntos Políticos das Nações Unidas, as recentes ofensivas russas em cidades como Odessa e Mykolaiv tratam-se de um "golpe" ao sistema de suprimento de grãos no âmbito global.

“Agora testemunhamos mais um golpe na segurança alimentar global, quando a Rússia pelo quarto dia consecutivo atingiu os portos ucranianos do Mar Negro em Odesa, Chornomorsk e Mykolaiv com mísseis e drones, destruindo infraestrutura portuária crítica, instalações e suprimentos de grãos”, afirmou.





“A nova onda de ataques aos portos ucranianos corre o risco de ter impactos de longo alcance na segurança alimentar global, em particular nos países em desenvolvimento”, complementou.

DiCarlo ressaltou ainda que a ONU condena "veementemente" os referidos ataques e instou que a Rússia interrompa-os imediatamente, visto que tanto os bombardeios como a saída de Moscou da Iniciativa do Mar Negro agravará ainda mais a crise na região.