Uma animação em 3D que simula a implosão do submarino Titan, da OceanGate, que implodiu com cinco pessoas durante uma expedição para ver os destroços do Titanic, viralizou nas redes sociais.

O material foi produzido pelo AiTelly, um canal no YouTube voltado à produção de conteúdos sobre mísseis, jatos, tanques de guerra e outros veículos. Por meio de animações em 3D e 4K, a empresa desenvolve vídeos explicativos sobre o funcionamento de equipamentos não convencionais.

O vídeo sobre o submarino Titan já soma 10 milhões de visualizações, e detalha como o submersível desaparecido no dia 18 de junho implodiu. Os destroços foram encontrados a cerca de 3.810 metros de profundidade, quatro dias após a implosão.

Assista a simulação: